De scholen zijn vanwege het coronavirus geruime tijd gesloten. Natasia Benanon, directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt in gesprek met Apintie, dat de voorbereidingen waren getroffen om per 1 juli te starten in de hoop dat de situatie stabiel zou blijven, maar vanwege de nieuwe uitbraak van het virus, kon dit niet. De directeur wil niet spreken van een verloren schooljaar, er zijn volgens haar tenminste twee kwartalen geweest. ‘’Als het zo moet zijn dat de knoop doorgehakt moet worden, dan zullen het die twee kwartalen zijn, want de leerlingen hebben vanaf 16 maart geen onderwijs meer gevolgd. We gaan wel door met onze voorbereidingen, maar het lastige is dat je niet precies kan aangeven wanneer je zult starten. Je maakt wel planningen, maar de vraag is wanneer je uiteindelijk kan starten. Alles hangt af van de startdatum”, zegt Benanon. Voor de lagere leerjaren was reeds besloten het tweede kwartaal af te ronden, maar uiteindelijk kwam de uitbraak, waardoor leerkrachten niet naar school konden gaan om het tweede kwartaalrapport te finaliseren. Het grote probleem is volgens Benanon de examen- en toetsklassen, omdat die klassen nu bezig zouden zijn met de leerstof van het derde kwartaal en de voorbereidingen naar de toets of examen. Die klassen hebben maar twee afgeronde kwartalen. “De vraag is welke methode we kiezen voor de examens of toetsen, dus daarmee zijn we nu bezig.” Benanon hoopt dat de situatie zich rond eind juni zal stabiliseren, waarbij men ergens in juli alvast met de leerstof van het derde kwartaal kan beginnen met de examenkandidaten en desnoods de examenonderdelen behandeld kunnen worden en er alsnog examens afgenomen kunnen worden. Intussen is het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) gestopt met afstandsonderwijs. Volgens Benanon is dit initiatief niet vanuit het ministerie gekomen. Zij geeft aan dat leerkrachten en ouders klachten hebben gegeven. Het ministerie van Onderwijs heeft volgens Benanon aangegeven, dat afstandsonderwijs gewoon door moet gaan en dat het waarschijnlijk gewoon een besluit is geweest van het RKBO. Benanon zegt dat dat er weliswaar rekening gehouden moet worden met veel factoren, omdat er een lockdown is, maar het aanbieden van afstandsonderwijs geschiedt gewoon vanuit de locatie waar men is. “Uiteindelijk heeft het RKBO voor dit model gekozen. Ik heb een bericht gestuurd naar de directeur van de stichting waarin ik vraag naar de reden, maar ik heb nog geen reactie gehad.”