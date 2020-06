De nieuwe coalitie partners, VHP, NPS, ABOP en PL hebben gisteren een spoedconferentie gehouden in ‘de Olifant’ om de “ruis” die door de berichtgeving in de Nederlandse media (BNR) is ontstaan bij de samenleving weg te werken. In het vraaggesprek zou abusievelijk de indruk zijn ontstaan, dat VHP-voorzitter Chan Santokhi bereid is, president Desiré Bouterse aan Nederland uit te leveren, voor het uitzitten van een celstraf van 11 jaar die het gevolg is van een verstekvonnis. Santokhi ontkende dit echter en zei het ten zeerste te betreuren dat de journalist Roelof Hemmen van BNR oneigenlijke conclusies heeft getrokken aan hetgeen hij heeft gezegd in het interview. Santokhi en coalitiegenoten Gregory Rusland (NPS) en Ronnie Brunswijk (ABOP) hebben verduidelijkt, dat Surinamers niet worden uitgeleverd aan het buitenland. Bouterse daarentegen heeft zich gestoord aan de berichtgeving en gezegd dat hij juist een bijkans tien uren durend gesprek heeft gehad met Santokhi om de overgang naar een nieuwe regering en de daarbij behorende transitie te bespreken. Deze uitspraken zijn in schril contrast met het vele uren durende gesprek dat hij met Santokhi heeft gevoerd. Volgens de coalitiepartners is de focus nu erop gericht, een oplossing te vinden voor de vele problemen in het land. De VHP-voorzitter verwees naar de laatstgehouden persconferentie van de nieuwe coalitie, waarbij hij aanhaalde dat de vraagstukken die te maken hebben met opsporing, vervolging en berechting van personen, geen aangelegenheid is van politiek. Het is volgens hem een aangelegenheid van de rechterlijke macht. De coalitiegenoten hebben benadrukt, dat in de grondwet staat dat Surinaamse staatsburgers niet worden uitgeleverd. “Dat zaken die te maken hebben met uitlevering, beheerst worden door internationale verdragen en de nationale wetgeving.” Ook hier geldt dat het een activiteit is, die toebehoort aan de rechterlijke macht. “In Suriname is het duidelijk genoeg, dat wij wetten hier hebben. Indien de verzoeken hier zullen komen, worden ze dan getoetst. Dan zal het antwoord zijn, dat Surinamers niet worden uitgeleverd”, benadrukte Santokhi. Volgens hem spelen deze vraagstukken in Nederlandse media, maar in Suriname geldt als prioriteit het land uit de economische en andere crises te halen. Ook Brunswijk benadrukte dat zijn telefoon roodgloeiend stond, nadat het bericht was gelanceerd. Hij benadrukte dat de nieuwe regering in alle rust het werk wil doen. Zij zijn van mening dat er geen spanningen gecreëerd moeten worden de komende regeerperiode. “Wij zullen niet op heksenjacht gaan. Surinaamse staatsburgers kunnen nooit uitgeleverd worden aan een buitenlandse mogendheid. Ik wil een ieder gerust stellen”, zei Brunswijk.”Alle Surinamers moeten het veilige gevoel krijgen, dat het land in handen is van Surinamers. Er is balans in het systeem. Er zullen ook geen racistische handelingen gepleegd worden. Wij moeten elkaar respecteren,” stelde Brunswijk. “Wij leven in een rechtsstaat. De regels van het land zullen onder alle omstandigheden worden gerespecteerd”, stelde NPS-voorzitter Rusland. Hij zei, dat er wetten zijn in het land. “Als natie moeten wij ons niet laten afleiden door zaken die op dit moment minder relevant zijn”, merkte Rusland op. Hij voerde verder aan dat het land in grote problemen is op dit moment. Er moet gefocust worden op wat de verwachtingen moeten zijn voor de komende periode. Er zijn hearings aan de gang en daarop wordt de aandacht gevestigd. De problemen moeten in alle rust worden opgelost, zei Rusland. De drie leiders zijn van mening, dat Surinamers in harmonie met elkaar moeten leven. Hetgeen door Santokhi in het vraaggesprek is gezegd is inmiddels op een juiste wijze in Nederland naar voren gebracht. De VHP had namelijk om een correctie gevraagd.