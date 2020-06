Vandaag is de tweede covid-19 dode geregistreerd. Het slachtoffer was opgenomen op de Intensive Care afdeling van het Regionaal Wanica Ziekenhuis en was er de afgelopen dagen zeer ernstig aan toe. Momenteel staat de teller van het aantal positief geteste personen op 122. Een deel van de mensen dat geen symptomen vertoont, vertoeft in Residence Inn. Het aantal mensen in quarantaine is momenteel 230. Landelijk zijn er al meer dan 1160 COVID-19 testen uitgevoerd. De directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun, heeft gezegd, dat 75 procent van de actieve gevallen geen symptomen vertoont en heeft geen dringende behoefte aan zorg. Deze groep is wel in isolatie geplaatst, maar hoeft niet in het ziekenhuis opgenomen te worden. Het COVID-19 Crisis Management Team doet een beroep op de totale gemeenschap om zich te houden aan de gezondheids- en ordemaatregelen en de officiële berichten te blijven volgen.