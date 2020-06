De bushouders die afgelopen woensdag actie hebben gevoerd vanwege het uitblijven van de beloofde tegemoetkoming uit het COVID-19 noodfonds, hopen dat alles maandag in orde komt. De bushouders moeten al vanaf maart hun bussen onder de garages houden vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus, dientengevolge zitten zij al bijkans drie maanden zonder inkomen. Volgens Faizel Bholai, die de actie leidde en zelf bushouder is, was de afspraak dat de tegemoetkoming overgemaakt zou worden op de rekening van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) die vervolgens de overmaking zou doen naar de bushouders. De actie bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft niets opgeleverd, omdat er niemand was die de bushouders kon toespreken. Zij zijn getogen naar het Kabinet van de President waar Eugène van der San de groep heeft toegesproken. Volgens Bholai probeerde Van der San contact te maken met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, omdat vernomen was dat PLO de stukken van de bushouders al naar het ministerie van Financiën had gestuurd en er alleen overgemaakt moest worden. Echter kon Van der San, Hoefdraad niet bereiken. “Gisterochtend heeft Van der San contact met mij gemaakt. Hij vroeg naar de lijst met namen van bushouders. Ik heb hem voorgehouden dat alles gebeurt via PLO. Ik heb de voorzitter van de PLO al op de hoogte gesteld’, zegt Bholai. Volgens hem heeft minister Hoefdraad geen lijst. “Dat betekent dat de PLO niets heeft afgegeven. We proberen de zaak recht te trekken. Ik kreeg een app van de PLO waar men vroeg naar de rekeningnummers van de bushouders die dat nog niet hebben doorgegeven. We hopen nu wel dat het uitbetaald zal worden. We wachten tot maandag’, aldus Bholai. Bushouder Fabian Sichtman zegt dat tot nu toe alleen een deel van de buschauffeurs van bepaalde routes een tegemoetkoming heeft gehad, maar dat bushouders nog niets hebben ontvangen. “We hebben wel de achterstallige brandstofcompensatie van november tot december gehad, maar dat kan niet gerekend worden tot de tegemoetkoming die we moeten krijgen.” Sichtman zegt dat bushouders leven van de verdiensten door elke dag de bus te rijden. “Nu dat niet meer kan, zitten we thuis zonder inkomsten.” -door Priscilla Kia-