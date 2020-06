Het aantal personen dat besmet is met COVID-19 is in korte tijd fors toegenomen, wat tot gevolg heeft dat de coronamaatregelen, die eerst juist versoepeld waren, weer verder aangescherpt zijn. De strenge maatregelen zorgen ervoor dat er een grote toename is van het aantal werklozen. Het gaat vooral om personeel van grote handelszaken en mensen die thuis werken. Chauffeurs die in dienst zijn van verschillende schoolvervoerbedrijven, zouden ook bedankt zijn. Aan hen is gezegd dat als er verandering in de situatie optreedt, zij meteen weer in dienst zullen worden genomen. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is er voorlopig ook een stop gebracht aan het verstrekken van financiële steun aan personen die de dupe zijn geworden van het coronavirus. Volgens SoZaVo-minister van Angela Salmo, is het vanwege de snelle spreiding van het virus niet raadzaam om mensen op te roepen voor het ontvangen van gelden. Zij geeft aan dat de mogelijkheden worden bekeken om de betalingen via overmakingen te laten plaatsvinden. “Voorlopig zit ik zonder werk, maar ik heb een huishouden om draaiende te houden en kinderen om te verzorgen. Hoe speel ik dit alles klaar zonder een inkomen?”, vraagt een schoonmaakster (naam bekend bij de red.), die werkzaam was in een handelszaak, zich af. Volgens haar zou zij daags na de stijging van het aantal COVID-19 patiënten, toen een mogelijke partiële lockdown al in zicht was, zijn gebeld door haar werkgever, die haar meedeelde haar niet langer in dienst te zullen houden. “Aan mij werd toen verteld dat zoals de situatie er nu uitziet, zij niet meer in staat zijn mijn loon uit te keren, gezien dit al twee maanden het geval is”, geeft zij aan. Volgens haar heeft haar werkgever wel beloofd, haar weer in dienst te nemen als de situatie zich normaliseert en de economische situatie het toelaat. Ook een groep chauffeurs die in dienst is van verschillende schoolvervoerbedrijven, zou deze week bericht hebben gekregen, voorlopig geen loon te zullen ontvangen. “De afgelopen maanden kregen wij nog de helft van ons loon, daarmee konden wij ons hoofd nog net boven water houden. Echter zal dit niet meer het geval zijn”, zegt een bezorgde buschauffeur tegenover De West. Van het bedrijf hebben zij vernomen dat de ouders ook weigeren te betalen, omdat ze geen gebruik maken van de dienst. De schoolvervoerbedrijven zeggen daardoor ook niet in staat te zijn de chauffeurs verder van een loon te voorzien. Ook aan deze groep is beloofd dat indien zaken zich normaliseren, zij meteen weer aan de slag kunnen.