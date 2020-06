Door het enorm toegenomen aantal COVID-19 besmettingen de afgelopen week en de naar aanleiding van deze levensgevaarlijke infecties vanwege de overheid afgekondigde verscherpte lockdown, zit de angst er bij de gehele bevolking goed in. De aangekondigde zogeheten flexibele lockdown, heeft vanaf maandag tot gevolg gehad dat de consument zwaar is gaan hamsteren. De hamsterwoede heeft zulke vormen aangenomen, dat de kleinhandel binnen de kortste keren grotendeels door zijn voorraden heen was. Essentiële basisgoederen werden snel opgekocht en velen geraakten teleurgesteld, omdat derden hen voor waren geweest. Degenen die over voldoende geld beschikken, hebben de laatste twee, drie dagen, meer gekocht dan echt noodzakelijk was. De angst zit er momenteel al behoorlijk in en velen hebben het gevoel dat er op korte termijn, een periode zal aanbreken waarbij het verlaten van het huis helemaal niet mogelijk zal zijn. Dat zou een totale lockdown inhouden, zoals die ook werd doorgevoerd in andere landen die door het coronavirus zwaar werden getroffen. De hamsterwoede die momenteel plaatsvindt, maakt dat de vraag naar basis- en andere goederen zo zwaar toeneemt, dat de voorraden bij de groothandel ook snel opgeraken en die wederom moeten worden aangevuld, willen we de gemeenschap van vooral levensmiddelen blijven voorzien. En deze levensmiddelen moeten voor een heel groot deel in het buitenland worden aangeschaft en daar zijn natuurlijk weer de harde vreemde valuta voor nodig, die al jaren schaars zijn geworden. De vraag naar de dollar en de euro is te midden van deze COVID-19 situatie waarbij de grenzen gesloten zijn, de afgelopen dagen weer toegenomen. Het aanbod van de harde valuta is daarbij zeker niet sterk toegenomen, hetgeen tot gevolg heeft dat de wisselkoersen voor de dollar en de euro ten opzichte van de SRD, weer zijn gestegen. Ook werd er bij de cambio’s de laatste dagen steen en been geklaagd dat het aanbod van vreemde valuta zeer laag is. Ook zou de vraag de vorige week sterk zijn afgenomen, hetgeen werd toegeschreven aan het gebrek aan SRD om de dollar of euro zelfs voor een toen gekelderde wisselkoers, te kunnen aanschaffen. Maar nu dat de vraag weer enorm is toegenomen om noodzakelijke consumptiegoederen te bestellen, stijgen de wisselkoersen wederom gestaag, hetgeen zal resulteren in opnieuw stijgende prijzen in de winkels op korte termijn. De verwachting is dan ook, dat in de maanden juli en augustus, er sprake zal zijn van een prijsexplosie en dat er misschien zelfs sprake zal zijn van een officiële devaluatie van de SRD. De komende regering krijgt het na augustus zeer zeker niet gemakkelijk. Het Surinaamse volk zal er ook terdege rekening mee moeten houden dat er de komende maanden, zware tijden aanbreken en dat we door een heel zure appel heen zullen moeten bijten.