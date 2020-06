Naar aanleiding van de explosieve stijging van het aantal Covid-19 besmettingen gaat ons land vandaag om 18.00 uur in een flexibele ‘totale’ lock down. Deze kondigde vicepresident Ashwin Adhin gisteren op de staatstelevisie af. Voor de hierdoor ontstane vraagstukken voor het bedrijfsleven en andere sectoren, zullen zij op het economisch vlak heel veel verliezen lijden. Bestuurskundige August Boldewijn zegt in gesprek met De West, dat de situatie nu van dien aard is, dat het virus zich explosief aan het verspreiden is. “Inderdaad zal het deels het zakenleven benadelen, maar wij kunnen nu niet anders. Laten wij niet dezelfde denk en handelwijze hebben als de Braziliaanse president, Bolsonaro, die de economie boven de gezondheid van zijn volk plaatste”, merkt hij op. “Kijk maar wat er nu gebeurt in Brazilië, elke dag honderden doden. Laten wij dat hier gezamenlijk proberen te voorkomen’, aldus Bolde-wijn. Volgens Boldewijn, moeten wij als samenleving samen kijken, welke prioriteiten wij stellen, die geen gevolgen zullen hebben voor onze gezondheid. “Onze medische zorg in Suriname stond voor intreding van de coronacrisis al onder zware druk. Een grootschalige uitbraak zal voor Suriname een rampscenario zijn”, merkt Boldewijn op. “Wij beschikken maar over dertig beademingsapparaten. Sinds maart is er aangegeven door de zittende regering, dat ons gezondheidssysteem een uitbraak van COVID-19 niet aankan”, zegt de bestuurskunde. Volgens hem zijn wij in Suriname al met zijn weinigen, dus het zou onverantwoordelijk zijn, als we deze pandemie niet serieus nemen. “Voor sommigen is het een voordeel, voor anderen is het een nadeel. Maar desondanks, moeten we ons onderwerpen. Je kunt de zaak niet verloochenen, door de regels gewoon aan je laars te lappen”, aldus Boldwijn. Het is volgens Boldewijn een mondiaal verschijnsel, dat de totale lock down voor de achteruitgang van onze economie kan zorgen, men raakt zijn of haar baan kwijt, sommige bedrijven sluiten hun deuren en het personeel zit thuis met ‘no work no pay’, maar het is een fase, waar wij doorheen zullen moeten gaan. “De druk op de economie treft ons allemaal. Maar wij zullen met zijn allen een steentje moeten bijdragen, om dit te doorstaan”, stelt Boldewijn. Hij is van mening dat gezinnen verzorgd moeten worden en zijn er ook zieken die dagelijks medicijnen moeten hebben, dus die zouden inderdaad de ruimte moeten krijgen om in alle rust hun zaken te doen. Volgens Boldewijn dient er ook meer voorlichting te komen, zodat men ervan bewust is hoe gevaarlijk dit virus wel is. “Men kan geen ‘Dringi dresi, wakti siki’ project instellen, dan zien wij dat er toch boromangs zijn uit andere landen die zich vergalopperen in ons land.” Boldewijn merkt ook op, dat de verdediging van territoriale integriteit te lucht, water en land veel te zwak is. Ook de radarsystemen zijn zwak, ondanks de bevoegde instanties, ziet hij dat ze het gewoon hebben gelaten voor wat het is. “Ons land moet daaraan extra gaan werken. Zet de nodige instanties en tools in die nodig zijn, om de mensen die illegaal het land binnen komen tegen te houden”, benadrukt Boldewijn. Hij is voorts van mening, dat als de situatie verergert, hij vreest dat het niet goed zal aflopen voor ons land. “U en ik hebben daarbij één en dezelfde taak. Ervoor zorgen dat onze gezondheids- en veiligheidsdiensten, hun werk kunnen doen. Laten de beelden die wij hebben gezien uit landen als, Italië, Amerika en Brazilië, voor hen geleerde harde lessen, ter harte nemen, voordat wij hetzelfde lot ondergaan”, aldus Boldewijn.