De 274 processen-verbaal van Paramaribo zijn inmiddels geteld en verwerkt door het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Voor Paramaribo is de zetelverdeling onveranderd: VHP 7 heeft zetels behaald, NDP 5, NPS 3 en ABOP 2. Sinds vorige week is het verloop van de verkiezingsuitslagen in een slopend proces beland en de onlangs gehouden verkiezingen werden zelfs bestempeld als ‘’de meest chaotische ooit’’. Naar wij vernemen, is de openbare zitting vandaag gehouden. Voor zover nagegaan kan worden, zijn er geen noemenswaardige veranderingen. Waarnemers van verschillende politieke partijen hebben duidelijk kunnen zien, dat enkele voorzitters hun misnoegen hebben geuit tegenover het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Er was een situatie ontstaan bij het stembureau waarbij DNA-stembiljetten en die van ressortraden in één doos waren geplaatst, terwijl de medewerkers met zekerheid konden bevestigen, dat zij zaken correct hadden afgehandeld en de stembiljetten in aparte dozen hadden geplaatst. Wij vernemen dat de verwerking van de processen-verbaal ook stagnatie heeft opgelopen vanwege het feit, dat niet alle tellingen klopten. Ook kwam men tot de ontdekking dat op ressortraadsniveau, een aantal processen-verbaal ontbraken en bij enkele stembureaus waren de processen-verbaal onvolledig ingediend door de voorzitters van de stembureaus. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), was er onder andere geen datum vermeld en/of niet alle leden hadden getekend. Uit zeer betrouwbare bron van het OKB vernemen wij, dat er verschillende onregelmatigheden zijn doorgegeven aan het OKB bij verschillende stembureaus die de kans op frauduleuze handelingen alleen maar vergroten. “Stemkaarten, kiezerslijsten, ongebruikte stembiljetten enzovoort, waren op bepaalde locaties bij aankomst van de controleurs uit de kisten en gelegd in een ruimte waar ze de processen-verbaal corrigeerden. Kortgezegd, was alles in dezelfde ruimte om te frauderen. Dit kan gezien worden als slordigheid, maar geeft wel gelegenheid om zaken te manipuleren”, zegt onze bron. Verschillende voorzitters van stembureaus hebben aan de media gezegd, dat zij alles ingeleverd hebben, maar toch weer naar het Nationaal Indoor Stadion (NIS) moesten, omdat stukken ontbraken. Naar aanleiding van deze incidenten, hebben de verschillende politieke partijen aangegeven, dat zij hun bezwaren tijdens de openbare zitting zullen indienen. Bij het ter perse gaan van deze editie, vernam de redactie, dat de openbare zitting voor Paramaribo vandaag, donderdag 4 juni, om 17.00 uur zou worden gehouden in het NIS.