Door de crisis liep het aantal bezoekers van de Paramaribo Zoo, al met meer dan 75 procent terug. Nu er sprake is van een ernstige COVID-19 uitbraak, heeft de directie besloten om de dierentuin voor het publiek te sluiten. Om te zorgen dat de dieren toch verzorgd worden, is er geld nodig. Geld dat er momenteel niet is. Daarom doet de directie een dringend beroep op de samenleving om de dierentuin te helpen. U kunt dit doen door nu alvast toegangsbewijzen te kopen voor als de dierentuin haar poorten weer opent. Daarmee bewijst u de dierentuin een dienst van onschatbare waarde!