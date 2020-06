“Tachtig tot vijfentachtig procent van de met COVID-19 besmette personen, geneest zonder medicatie. De weerstand van de persoon lost het probleem zelf op”, zegt voedseltechnoloog Ricky Stutgart, naar aanleiding van de forse toename van het aantal positief geteste personen en de paniek die er is ontstaan in de samenleving. Stutgart zegt aan De West dat de nadruk moest worden gelegd op het opbouwen en behouden van de weerstand, door onze voeding daarop aan te passen. Hij drukt de samenleving op het hart vooral niet in paniek te raken. “Een totale lockdown was eigenlijk niet nodig, omdat het medicijn erger zal zijn dan de aandoening. Onze maatschappij gaat schappelijk leven, onze economie, vooral volksgezondheid, gaat eraan kapot. Het kan niet zo zijn, dat je een maatregel gaat treffen die de totale gemeenschap zal vernietigen. De overheid moet zich erop focussen hoe zij het immuunsysteem van de gemeenschap kan versterken. Sap, fruit en groente moeten desnoods betaalbaar gemaakt worden”, aldus Stutgart. Volgens Stutgart kan het probleem alleen maar erger worden, als een ieder in paniek geraakt. “Ik ben geen voorstander van het gebruiken van mond- en neuskapjes. Ze zijn eigenlijk bestemd voor mensen in de verzorging en voor mensen die ziek zijn. Het is namelijk bewezen dat als je een mondkapje opzet, je juist vaker met je handen aan je gezicht gaat. De kans is dan groter dat je een plek aanraakt waar het virus wel aanwezig is, waardoor je dus jezelf infecteert. We moeten desnoods iedere keer dat we naar buiten gaan, de handen desinfecteren”, zegt de voedseltechnoloog. Hij zegt dat de handen het grootste transmiddel van het virus zijn. Stutgart is daarom van mening, dat we onze handen geregeld en goed moeten desinfecteren.