De afgelopen week is van sommige goederen de prijs verder gestegen, dit als gevolg van de hoge verkoopprijs die voor vreemde valuta gehanteerd wordt. Volgens importeurs ligt de aankoopkoers voor één US-dollar al rond de SRD 17 en hoger, waardoor zij genoodzaakt zijn de prijzen van hun goederen verder aan te passen. De voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne, zegt te begrijpen dat de koers een belangrijke rol speelt, echter wordt er volgens hem misbruik van de situatie gemaakt. ‘’De prijzen van verschillende producten zijn in de afgelopen periode met meer dan 200 procent gestegen’’, zegt Alleyne. Er is volgens hem sprake van ongecontroleerde prijsverhogingen in de winkels. “Wij hebben onze prijzen verhoogd, want de verkoopkoers van voornamelijk de US-dollar is enorm omhoog gegaan”, zegt een importeur van landbouwgoederen tegenover De West. Dit terwijl volgens hem de aankoopkoers SRD 9,50 is. “Dat wij de prijzen steeds moeten aanpassen, ligt helemaal niet aan ons, gezien ook wij geconfronteerd raken met de hoge koers. De prijzen van goederen zijn al maanden niet stabiel en daar maken ook wij ons zorgen over, omdat je als ondernemer moet plannen, echter is dit met een fluctuerende koers niet mogelijk”, aldus de importeur. Een ander probleem waarmee de importeurs te kampen hebben, is de schaarste aan valuta. “Bijna nergens kun je valuta kopen en indien dat wel mogelijk is, zijn de prijzen torenhoog”, geeft hij aan. De importeur doet een beroep op de gemeenschap om met de aangekondigde lockdown niet te hamsteren, gezien dit tot gevolg zal hebben dat deprijzen verder de lucht in zullen gaan. “Indien mensen beginnen te hamsteren, raken de schappen leeg en zijn ook wij snel door onze voorraden heen. Wij zijn dan genoodzaakt binnen de kortste tijd aan te vullen, met als gevolg dat wij wederom op zoek moeten naar dollars en die zullen we moeten kopen tegen welke koers dan ook. We moeten geen politiek hiermee bedrijven, want per slot van rekening lijdt het volk eronder”, aldus de importeur.