Dr. Ruben del Prado is niet verrast door de explosieve toename van het aantal covidgevallen in Suriname. Volgens hem was te voorspellen, dat bij een mensenmenigte van vele tienduizenden die bewegen van zuid naar noord, oost naar west, binnen Paramaribo en alle districten en zelfs over de grenzen, er transmissie zou volgen. “De incubatietijd van dit nieuwe virus is tussen 3 en 10 dagen en kan zelfs uitlopen naar 14 dagen. Dus ongeveer 5 tot 6 dagen na de verkiezingen konden we dit al verwachten.” Volgens Del Prado is het niet zo dat de bronnen onbekend zijn. “Men is nog bezig met de case investigation. Er moet achterhaald worden waar de bronnen van de infectie zijn en hoe de situatie is op de plaatsen waar deze mensen zijn geweest. Het meest essentiële is dat je daarbij maar liefst 14 dagen terug moet gaan. Dat maakt het best erg moeilijk”, zegt Del Prado. Verder geeft hij aan, dat het een eenvoudige kwestie zou zijn als er de afgelopen dagen niet zoveel mensen bij elkaar zouden zijn geweest. “Wanneer de bron van de infectie niet duidelijk is, dan praten we over gemeenschapsbesmetting en daar lijkt het nu op. Maar als ons team terugkomt met de geïdentificeerde bron, dan is er geen gemeenschapsbesmetting, maar tot nu toe is dat onduidelijk”, aldus Del Prado. Economie op lockdown Volgens Del Prado moeten er opnieuw maatregelen worden genomen om de mensen te beveiligen, punt is dat die maatregelen ervoor zorgen dat de economie op lockdown gaat. “Gaan we dat elke keer doen wanneer we een piek krijgen? En hoeveel keren ga je dat blijven doen, want nergens in de wereld kan de gezondheidszorg een echte outbreak aan”, zegt Del Prado. “Op een gegeven moment komen we dan op een punt waarbij we moeilijke beslissingen moeten nemen, zoals: wie help je wel en wie niet. Op dat punt willen wij in Suriname absoluut niet komen, vandaar die overheidsmaatregelen. Ook geeft hij aan, dat het niet echt zal kunnen helpen. “Het enige wat we kunnen doen, is onszelf helpen. Het is in de eerste plaats een individuele verantwoordelijkheid. De overheid kan maar zoveel doen. De mensen moeten zich ervan bewust worden dat hun eigen gedrag alles bepaalt, maar daarmee bepalen ze dus ook of ze met hun gedrag zichzelf, hun eigen familieleden of vrienden in gevaar brengen.” “Ik was ook betrokken bij de beslissing voor code rood. Men is wel degelijk bezig met het onderzoek en hoopt dat de bronnen alsnog gevonden kunnen worden. Dan kunnen we alsnog de code terugdraaien naar oranje, maar vanwege de grote bewegingen gedurende de verkiezingen is het inderdaad onwaarschijnlijk dat we de bronnen achterhalen”, aldus Del Prado. Hij geeft aan, dat men nu weer voorzichtig wordt met de explosieve toename van de covidgevallen in het land, maar volgens hem moet men niet alleen bij een toename alert zijn, maar moet het een nieuwe norm worden. ‘’Men moet gaan beseffen dat het om een zeer gevaarlijk virus gaat, anders lopen zaken inderdaad uit de hand. Maar elke medaille heeft twee kanten en op de een of andere manier moet het leven toch doorgaan, maar dan zodanig dat het onder controle is. Alle maatregelen en voorschriften die we al vanaf het eerste moment gegeven hebben, blijven gelden. Risicocontrole, daar gaat het om’’, zegt Del Prado. ‘’Als er 30 mensen ziek worden, dan gaat de 31ste dood, want daar is geen ruimte voor gewoon. Ook dat je zorgt dat je eigen gezondheid goed op peil is, gezond eten en leven dus, maar vooral: de voorschriften om een ieder veilig te houden in acht nemen. Wij hebben voorstellen gedaan, advies uitgebracht aan de president en hij neemt aan de hand daarvan besluiten. Maar belangrijk is dat men gaat begrijpen dat het nieuwe normaal echt begrepen moet worden, en dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zich gedraagt zoals dat moet”, aldus Del Prado.