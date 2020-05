De instanties die belast zijn met het afwerken van de verkiezingsresultaten, blijken zeer weinig met het publiek te communiceren, waardoor er irritaties ontstaan. Het begon allemaal vandaag in de vroege ochtend, toen er twee dozen met documenten, werden weggebracht door twee agenten. Na protest van partijloyalisten die in het Nationaal Indoor Stadion (NIS) hebben overnacht, heeft politie-inspecteur Revelino Eijk, gesproken tot de agenten. Eijk legde uit waarom de dozen verplaatst zijn. Volgens hem gaat het om processen-verbaal die al afgerond zijn. Leden van de VHP en Abop namen geen genoegen met deze verklaring en gingen verder met protesteren. Abop-voorzitter Ronny Brunswijk stapte daarna naar districtscommissaris Mike Nerkust toe. Brunswijk verzocht Nerkust om de dozen terug te laten brengen naar de hal waar er toezicht is. Brunswijk zei aan het publiek, dat er inderdaad processen-verbaal in de dozen zitten. De dozen zijn teruggebracht en geplaatst in een door de politie afgebakend deel. Gisteren om 10:00uur heeft een van de medewerkers van Hoofdstembureau Paramaribo, zonder een melding aan het publiek te geven, een van de dozen opengemaakt en een stapel documenten eruit gehaald. DNA- kandidaat van Abop, Priscella Dawsa, vroeg aan de medewerker de documenten terug te leggen en een duidelijke uitleg te geven over de gang van zaken. Dawsa werd hierna uitgenodigd door de politie, zodat de leiding haar kon uitleggen wat er precies gebeurde. Het ging om een dubbele controle die door het bureau werd uitgevoerd. “Ze moeten leren om te communiceren. Het gaat om een gevoelige zaak, dan kan je geen dozen weghalen en die zetten waar je wilt, zonder dit te communiceren”, aldus Dawsa.