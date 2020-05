‘COVID-19 maatregelen moeten weer verscherpt worden’ Op dit moment zijn er in Suriname twee actieve COVID-19 gevallen. Een Braziliaanse man die illegaal in ons land verblijft, werd vorige week positief getest. Gistermiddag werd een andere man eveneens positief getest op het coronavirus. Dit brengt het aantal actieve gevallen van COVID-19 in ons land op twee. Naar de redactie verneemt, is de man afgelopen maandag uit Frans-Guyana gekomen. De man bezocht in verband met gezondheidsklachten een arts in Suriname, waarna er een coronatest werd afgenomen, die positief uitviel. De man is in een ziekenhuis opgenomen. Het is nog niet achterhaald met wie de man in contact is geweest. Het COVID-19 Managementteam is nog bezig met het onderzoek. Voedseltechnoloog Ricky Stutgard om een reactie gevraagd, zegt dat de twee nieuwe gevallen door onoplettendheid komen. “De COVID-19 maatregelen moeten weer verscherpt worden, want we merken dat de onoplettendheid tot een explosie kan leiden. Op dit moment is een ieder bezig met de verkiezingen, men is vergeten dat we niet uitgesloten zijn voor het virus. We hebben duidelijk gezien dat erop de dag van de verkiezingen, geen rekening werd gehouden met social distancing. Ook werden de handen behalve door de stembureaumedewerkers, nauwelijks gedesinfecteerd”, aldus Stutgard. Volgens hem is het momenteel moeilijk te achterhalen of de man uit Frans-Guyana, aanwezig was op diverse stemlocaties. “Het crisisteam moet alarm slaan, want het coronavirus is nog niet voorbij. Suriname zal er niet goed onderuit komen, indien de maatregelen niet verscherpt worden. De scholen zullen door een mogelijke explosie langer gesloten blijven. Ook zullen bedrijven failliet raken, dat instorten van de economie als gevolg heeft. Het virus kan altijd nog uit de hand lopen, dus terwijl we bezig zijn met verkiezingsuitslagen, moeten vooral op onze gezondheid letten”, verduidelijkt Stutgard. De Braziliaan die besmet is met COVID-19, is in een ziekenhuis opgenomen. Er kon snel achterhaald worden met wie de man in contact is geweest en al deze personen zijn in quarantaine geplaatst. Tot op dit moment zijn in totaal twaalf personen positief getest in Suriname, waarvan negen inmiddels zijn genezen en één overleden.