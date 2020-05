De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, heeft vanmiddag bevestigd, dat er nog 66 processen-verbaal moesten worden geteld. Zodra het grootste deel van de processen-verbaal binnen zouden zijn, had Van Dijk-Silos beloofd die te delen met de verschillende media, waarna die konden overgaan tot publicatie. Zij heeft zich aan haar woord gehouden en heeft inmiddels de processen-verbaal gedeeld, zodat wij die met het publiek kunnen delen. Let wel, er ontbreken nog 20 processen-verbaal. HIer de link waarop u de processen-verbaal van de stembureau’s in Paramaribo kunt bezichtigen.: https://bit.ly/36DQdaQ