Wegens de ontstane situatie met betrekking tot de telling van de stemmen en het verwerken van verkiezingsuitslagen, heeft VHP-voorzitter Chan Santokhi vandaag een spoedbijeenkomst georganiseerd in het NIS. Gezien er paniek en onrust heerst over de verkiezingsprocedure, hebben de voorzitters van de politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, die mogelijk de coalitie zullen vormen, besloten om het volk toe te spreken. De partijen vrezen dat er frauduleuze zaken door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) gepleegd zullen worden. Ook vrezen ze voor soortgelijke gebeurtenissen als in 2015, waarbij er een heleboel onregelmatigheden waren. “Regering, accepteer uw verlies en maak bekend dat u hebt verloren. Wij hebben bij de vorige verkiezingen hetzelfde gedaan, om de winnende partij te feliciteren met hun overwinning en ons verlies te accepteren. Het is niet de bedoeling dat Suriname, Guyana wordt. Er mogen nationaal geen issues zijn, want zullen niet alleen nationaal, maar ook internationaal een impact hebben”, aldus Santokhi tegenover De West. Volgens Santokhi is het democratisch proces momenteel in gevaar. Hij roept dan ook alle desbetreffende autoriteiten op hun werk naar eer en geweten uit te voeren. “Het OKB moet nu ingrijpen, we verwachten meer van hen. Het OKB moet de voorlopige uitslagen die ze heeft, presenteren. Ook moeten ze erop toe zien dat de juiste informatie verschaft wordt en moeten ze ervoor zorgen dat de stemmen van het volk goed beschermd worden”, zegt Santokhi. Poging tot verdwijnen van processen-verbaal Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, zegt ook dat de stemmen van het volk beschermd moeten worden. Santokhi, Brunswijk en personen die aanwezig waren in het NIS, stellen dat men zou hebben getracht dozen waarin processen-verbaal zitten, te doen verdwijnen en te vernietigen. “Er waren werkelijk twee dozen met processen-verbaal weggebracht. Gelukkig wisten partijloyalisten wat ze moesten doen en hebben het geval op hun mobiele telefoon kunnen vastleggen. Ook zouden ze getracht hebben het NIS in brand te steken, ik heb zelf gezien dat er een pick-up met tanks klaarstond”, aldus Brunswijk. Hij vermoedt dat ondanks de alertheid van de aanwezige mensen, er toch enkele processen-verbaal uit dozen zijn genomen. “De dozen waren open. Het doel was om alle processen-verbaal mee te nemen. Ik heb later zelf in het bijzijn van agenten en de DC, de dozen weer dichtgeplakt. Surinamers we moeten alert zijn, dit is een ernstige zaak”, zegt Brunswijk. Zonder toestemming van de desbetreffende autoriteiten, mogen de dozen waarin verkiezingsmateriaal zit, niet worden weggenomen. Beide partijvoorzitters hebben duidelijk gemaakt dat zij ook stappen zullen ondernemen om frauduleuze handelingen tegen te gaan. Ze roepen het OKB op, om op te treden tegen elke vorm van fraude. Ten tweede zullen ze een jurist in de arm nemen die een klachtbrief zal indienen, zodat de procureur-generaal een onderzoek kan uitvoeren. Vervolgens roepen ze ook alle internationale waarnemers op, hun werk naar behoren te doen. Zowel Santokhi als Brunswijk zegt dat we momenteel met een zeer kwalijke zaak te maken hebben. “De grens is overtreden, maar we willen het vertrouwen in het CHS en het OKB niet verliezen. Nu wordt het proces ernstig verstoord”, aldus Santokhi. Hij zegt dat er ook in het kiesdistrict Wanica soortgelijke zaken hebben plaatsgevonden. “In Wanica was er een proces-verbaal veranderd, gelukkig kon die worden achterhaald en alsnog gecorrigeerd worden. Wij gaan tot het eind alert zijn en zullen tegen elke vorm van fraude strijden”, zegt Santokhi. Meest chaotische verkiezing ooit NPS-voorzitter Gregory Rusland, zegt desgevraagd, dat hij zich zorgen maakt over de wijze waarop de zaken momenteel gaan bij de verkiezingsuitslagen. “Dit waren de meest chaotische verkiezingen ooit in Suriname. Is het opmaken van een proces-verbaal zo moeilijk, dat het vier dagen duurt alvorens de officieuze uitslagen bekend zijn? Of had de tegenpartij niet verwacht, dat zij zou verliezen? Het punt is nu, dat het OKB moet ingrijpen. Het vertrouwen in het OKB mag niet geschaad worden. We maken ons zorgen over de incidenten die er gebeuren”, aldus Rusland.