NDP-parlementariër Rashied Doekhie zei gisteren in een interview, dat de partij bezig is te sjoemelen om DNA-kandidaat Hanisha Djairam van de NDP binnen te halen. De partij oefent druk uit op DNA-kandidaat Ebu Jones. Volgens de informele uitslag heeft de VHP 4 zetels in het kiesdistrict Nickerie en de NDP 1. DNA-kandidaat Ebu Jones van de NDP heeft volgens informatie meer stemmen gehaald dan Hanisha Djairam. Doekhie legde uit dat hij van de partijleiding heeft begrepen dat Ebu Jones zijn zetel zou moeten afstaan aan Hanisha, zodat zij binnen kan komen. “Kijk wat ze bij Canawaime heeft gedaan, wie zou op haar stemmen. Wel, ik adviseer Jones om met zijn carrière te beginnen, want het volk heeft voor jou gekozen.” Volgens Doekhie is Jones een jongeman met waardigheid. “Hij heeft nooit gestolen en gefraudeerd’’, aldus Doekhie. Volgens de regels gaat de kandidaat met de meeste stemmen naar De Nationale Assemblee, indien de partij een zetel heeft gehaald. Bij het behalen van meerdere zetels gaat de telling van boven uit. Jones is in dezen gekozen. “Ik heb het in het begin gezegd dat ik Jones ga begeleiden, maar karma zal afreken met de andere drie boeven. Doekhie benadrukte dat Jones een jongeman is met een schoon blazoen. ‘’Ik heb hem gewaarschuwd om de fout niet te maken door te gaan stelen, anders ben je voor de rest van je leven ten dode opgeschreven”, aldus Doekhie. Hij vindt dat Jones in de assemblee moet stappen om carrière te maken, zodat hij na vijf jaar de grote man in Nickerie kan zijn. “Jones is gekozen en ik beschik over al de turflijsten.”