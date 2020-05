De algemene, vrije geheime verkiezingen in ons land zijn voorbij en de voorlopige uitslag heeft reeds aangetoond, dat de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, als overwinnar uit de bus is geraakt. De partij die onder leiding staat van Chandrikapersad Santokhi, heeft zeker 20 parlementszetels gehaald en kan zich momenteel gerust de grootste politieke entiteit in Suriname noemen. De NDP moet het doen met 16 zetels en volgt op de tweede plaats gevolgd door ABOP die 7 zetels behaalde. De NPS kreeg er 2 zetels bij en eindigde met 4 zetels voor DNA. Pertjajah Luhur moet zich dit keer tevreden stellen met 2 zetels. Maar ofschoon het duidelijk is dat de NDP de verkiezingen niet gewonnen heeft, en zelfs niet tot een coalitievorming zou kunnen komen, gezien de aversie die de overige deelnemende partijen voor haar koesteren, tracht zij via tal van manipulatieve handelingen, toch nog de uitslag in haar voordeel te beslechten. Als gekeken wordt naar de stemverhoudingen en het reeds getelde aantal stemmen landelijk, is het zeer onwaarschijnlijk dat de NDP weer aan de macht zal kunnen komen, als zij tenminste voor eerlijkheid kiest en niet voor grootschalige malversaties. Het willen rommelen bij tellingen in NIS en het opnieuw tellen van stemmen, in de hoop dat zaken anders en wel in haar voordeel zullen uitvallen, is naar de mening van velen, vergeefse moeite. Zoals vandaag naar voren is gekomen, is dat er bij de verschillende stembureaus in Paramaribo wel 76 processen verbaal ontbreken, dus abusievelijk wel of niet opzettelijk niet zijn toegevoegd, hetgeen als onwettelijk moet worden gekwalificeerd. Het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, en de overige politieke partijen zitten er wel met de neus bovenop in het NIS en daar is vandaag enorm tumult over ontstaan. Niet velen willen nog het woord fraude in de mond nemen, maar het gaat wel die richting op, als er niet spoedig correctie wordt gepleegd en dan wel in tegenwoordigheid van alle deelnemende partijen aan de verkiezingen. De partijen die de verkiezingen hebben verloren, zullen zich moeten buigen voor de meerderheid van het volk, dat dit keer overduidelijk anders heeft beslist. Blijft men de zaak overduidelijk saboteren, dan kunnen we alleen maar sociale onrust in dit land in de hand werken en daar is niemand bij gebaat. Bij elke volksraadpleging zijn er namelijk winnaars en verliezers en dat weten alle deelnemende partijen. In 2015 hebben de huidige winnaars het hoofd ook gebogen voor de NDP, die toentertijd met grote winst de nieuwe regering mocht leiden. Nu liggen de kaarten anders en is het in het belang van land en volk, dat de laatstgenoemde partij haar sportiviteit toont en zich neerlegt bij de uitslag. Maar als we kijken naar de enorme belangen die men wenst te behouden en beschermen, is het niet waarschijnlijk dat de machtsoverdracht zonder slag of stoot zal kunnen plaatsvinden. En dat is heel jammer voor ons land en volk. Laten we echter hopen dat het gezond verstand zal doen prevaleren boven de waanzin van het ondemocratisch handelen.