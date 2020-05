De Nationale Partij Suriname (NPS), hield gisteren een vergadering in het partijcentrum Grun Dyari. ‘’Deze verkiezing is het begin van de gloriedagen van de partij’’, zei NPS-voorzitter Gregory Rusland, tegen de partijleden. Hij bracht tevens zijn dank uit aan de leden voor de bijdrage die zij geleverd hebben in de aanloop naar de verkiezingen toe en het resultaat dat behaald is. Volgens Rusland heeft de NPS 73 jaar bewezen wat zij betekent voor de samenleving, maar de samenleving heeft het niet altijd begrepen. “In 2010 hebben ze ons afgewezen, in 2015 ook met 2 zetels. Maar vandaag als we naar de voorlopige cijfers kijken, dan heeft de NPS 4 van de 17 zetels in Paramaribo”, zei Rusland. Hij gaf aan dat de partij moeilijke jaren heeft meegemaakt, vooral na de periode 2010. “We moeten nu naar voren kijken. Vandaag moet het begin zijn daarvan. Het begin waar we gaan naar de gloriedagen die we ook hebben gekend in de geschiedenis van onze partij. We hebben deze 4 zetels gehaald onder moeilijkste omstandigheden in een van de moeilijkste kiesdistricten”, zei Rusland. Hij hield de leden voor dat de NPS in 2015, landelijk 16.000 stemmen behaalde, maar dat de partij volgens de voorlopige cijfers, nu reeds 25.000 stemmen landelijk heeft. Rusland is van mening dat de NPS ook een goede beurt heeft gemaakt in Coronie. Dat beide zetels van het district naar de NDP zijn gegaan, komt volgens hem door diefstal. Rusland haalde het incident aan waarbij bussen met kiezers die niet bekend zijn in Coronie, naar het district zijn gebracht om op de regeringspartij te stemmen. De partij bekijkt de mogelijkheid om dit met ondersteuning van een advocaat aan de orde te stellen. “Want we willen onze zetel terug.” Rusland zei dat in het proces tot verbetering van Suriname, ook de structuren binnen de partij zodanig ingericht zullen worden dat er nu wel wordt omgekeken naar de NPS’ers. “We hebben lange tijd partijgenoten verwaarloosd. De tijd is aangebroken om naar hen om te zien. We gaan de principes van ons algemene bestuur natuurlijk niet overboord gooien, maar we moeten naar ze omkijken, want bij de volgende verkiezingen moet de NPS weer de grootste partij in Suriname zijn”, stelde Rusland. Binnen de organisatie zal er overgestapt worden naar professionalisering, terwijl de leden ook meer ruimte zullen krijgen om hun initiatieven uit te voeren ten voordelen van de partij. Rusland zei dat terwijl mensen nu kijken naar posities, hij denkt aan de moeilijke dagen die voor Suriname liggen. “De uitdagingen zijn niet eenvoudig. Wat de regering die nu aanzit, heeft gedaan met Suriname, is complete vernietiging van alles dat we hadden. Wanneer de NPS in de nieuwe coalitie zal deelnemen, zal het geen eenvoudige taak zal zijn, maar we zullen alle krachten nodig hebben om ervoor te zorgen dat de financiële problemen worden aangepakt”, stelde Rusland. Er zullen waar nodig harde besluiten genomen worden. “Het pakketten gedoe moeten we zo snel mogelijk achterwege laten. We willen trotse Surinamers die met waardevolle SRD’s naar de winkel gaan en zelf hun pakketten kunnen samenstellen. We willen geen toestanden waarbij Chotelal koning is van de handel”, aldus Rusland. door Priscilla Kia