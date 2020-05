De voorzitters van de politieke partijen VHP, Abop en de NPS hebben gisteren in het programma Suriname kiest van ABC Televisie aangegeven, dat zij reeds onderling hebben gesproken over een eventuele samenwerking. De VHP die volgens de voorlopige cijfers, de meeste parlementszetels (20 van de 51) heeft gewonnen bij de maandag gehouden verkiezingen, wil in dit stadium van de onderhandelingen niet veel kwijt. De Abop heeft zoals volgens de uitslag, 7 zetels en de NPS 4. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt, dat er invulling moet worden gegeven aan wat het volk heeft bepaald. “Het volk heeft aan zeker deze drie partijen zijn mandaat gegeven om zo een nieuwe weg in te slaan”, merkte Santokhi samen met Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk en NPS-voorzitter Gregory Rusland op. Hoewel er nog gewacht wordt op de officiële uitslag, is het voor Santokhi duidelijk, dat er zo snel als mogelijk moet worden gehandeld. “De problemen zijn immens en we moeten het land zo snel mogelijk uit de problemen halen”, stelde hij. Rusland en Brunswijk hebben er geen moeite mee, dat Santokhi de presidentskandidaat wordt. De VHP-voorzitter is bereid de kar te trekken, als het volk een beroep op hem doet. Santokhi wijst erop, dat instituten die tijdens de regering Bouterse zijn uitgehold, hersteld moeten worden. Volgens hem zijn er sterke instituten nodig om het land uit dit diepe dal te halen. Santokhi benadrukte, dat de regering daarbij de rechterlijke macht goed moet toerusten, zodat deze onafhankelijk en goed kan functioneren. Hij complimenteerde de rechterlijke macht dat deze zich staande heeft gehouden, ondanks alle frustraties en klappen die het kreeg tijdens de vertrekkende regering. Alle drie voorzitters zijn de mening toegedaan, dat wetten moeten worden aangescherpt, omdat er aan wetten behoorlijk is getornd de afgelopen 10 jaren. “De economie is helemaal ontwricht. Dingen die ondermijnd zijn, moeten zo snel mogelijk worden weggemaakt”, schetste Santokhi een beeld van wat de nieuwe regeerders te wachten staat. NPS-voorzitter Gregory Rusland benadrukte, dat de samenwerking nu belangrijker is dan ooit. “Samenwerken met respect voor elkaar, om de immense problemen die de regering Bouterse heeft gecreëerd, weg te maken en ook een strategische set te creëren om NDP weg te werken.” Abop-voorzitter Ronny Brunswijk zei, dat na evaluatie van de financieel economische situatie zal blijken, wat de stand van zaken werkelijk is. De drie politieke partijen willen deze week in elk geval de samenwerkingsgesprekken afronden en gelijk een aanvang maken met het zware werk, dat voor hen ligt. Santokhi zegt, dat het nu gaat om collectieve verantwoordelijkheid, het gezamenlijk uitvoeren van beleid, samenbundelen en regelmatig verantwoording afleggen. De Abop heeft zich al herhaaldelijk nadrukkelijk uitgesproken tegen samenwerking met de NDP. Abop-kanddaat Gilbert van Lierop gelooft, dat als er meer samenwerking was ge-weest met andere partijen, de overwinning groter zou zijn. “Ik hoop dat de kleine partijen beseffen, dat men er zonder samenwerking niet komt”, aldus Van Lierop. De Abop maakt zich klaar om een nieuwe wind te laten waaien in Suriname, want het is ook duidelijk dat de samenleving verandering wil.