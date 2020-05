“Ik heb de uitslag al, omdat op elk stembureau een foto is gemaakt. Het is niet mijn taak om die openbaar te maken, maar doordat dit zo gaat, denk ik dat ik ga publiceren”, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, tegen NOS. De OKB-voorzitter heeft met deze uitspraak gedreigd de verkiezingsuitslag maar zelf bekend te maken, aangezien zij nog nooit heeft meegemaakt dat de verkiezingen op een dergelijke wijze zijn verlopen. De verkiezingen zijn volgens van Dijk-Silos ‘’compleet vreselijk slecht geregeld’’. Ze haalt tegenover de NOS hard uit naar het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de organisatie van de parlementsverkiezingen. BiZa is na drie dagen nog steeds bezig met het verwerken van de stemmen, waardoor de voorlopige uitslag nog niet bekend is. Bij de voorgaande verkiezingen werden de uitslagen vrij snel na de verkiezingen bekendgemaakt tijdens een uitslagenavond waar de pers bij aanwezig was. Dit jaar is de bijeenkomst vanwege COVID-19 niet mogelijk gemaakt door BiZa. Van Dijk-Silos stelde, dat het ministerie als taak heeft om erop toe te zien, dat de verkiezingen transparant zijn, maar nu heeft BiZa zich de uitslag toegeëigend. De voorzitter van het OKB heeft vanmiddag bevestigd, dat er nog 66 processen-verbaal moeten worden geteld. Zodra het grootste deel van de processen-verbaal binnen is, wil Van Dijk-Silos overgaan tot publicatie. Zij verwacht de uitslag vandaag bekend te maken. In het Nationaal Indoor Stadion (NIS) waar het hoofdstembureau is ondergebracht, zouden gisteren de processen-verbaal gecontroleerd worden. De officieuze uitslag is bekend bij BiZa, maar is tot op heden nog niet vrijgegeven. De voorzitter van het OKB heeft via meerdere mediahuizen haar verontwaardiging hierover uitgesproken en zegt het heel erg te vinden, dat de officieuze uitslagen nog niet bekend zijn gemaakt door BiZa. Deze uitspraken van de OKB-voorzitter, dat de publicatie van de onofficiële uitslag bewust wordt tegengehouden, heeft BiZa gisteren tegen gesproken. De vertraging heeft volgens BiZa alles te maken met de verwerking en zou onder meer zijn ontstaan door COVID-19. “Veel stembureauleden kwamen daardoor niet opdagen, waardoor vervangers moesten worden gevonden. Ook kwamen de uitslagen later binnen omdat stembureaus twee uur later sloten dan gepland”, verklaarde BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto.