een economie met een gemiddelde groei van 4% van het BBP (een van de hoogste in het Caraibisch gebied);

een overheidsschuld van slechts 18% van het BBP (laagste in het Caraïbisch gebied);

een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van 6.4% van het BBP;

een per capita BBP van USD 8.200, en

een stabiele wisselkoers van SRD 2,80 voor de Amerikaanse dollar. De (zuivere) monetaire reserve bij de Centrale Bank van Suriname bedroeg ca. USD 700 mln in 2010, genoeg voor vijf maanden import.

Maak kennis met Sowidjojo Monique, nummer 9 op de kandidatenlijst van de Nationale Partij Suriname (NPS) De NPS-kandidaat Monique R. Sowidjojo, heeft nooit eerder op DNA-lijst gestaan. Sowidjojo is 43 jaar oud en heeft een Master in Business Administration (MBA) afgestudeerd aan het FHR. Lim A Po Institute for Social Studies. Verder heeft ze de Executive Master in Management Accounting (EMMA) studie aan het FHR afgerond. “Ik wil van Financial Consultant opklimmen tot top Financial deskundige, en als de NPS in de coalitie komt, wil ik mijn bijdrage leveren, samen met andere deskundigen aan het herstel van onze economie.” Het is een ander verhaal deze keer voor de NPS. “Ik geloof dat de NPS de verrassing wordt bij deze verkiezing.” De NPS gaat werken aan oplossingen voor onder andere de volgende zaken: de Centrale Bank van Suriname zal geherpositioneerd worden tot een onafhankelijke instelling en moet handelen in het beste belang van de Surinaamse burger. Er komt een schuldenbeheersingsprogramma om de schuldenlast van de overheid, beheersbaar te maken. Het functioneren van de belastingdienst zal worden verbeterd, zodat de inning van de belastinggelden op de juiste manier kan gebeuren. Wij zullen werken aan een stabiele koers op basis vraag en aanbod. De NPS is de enige partij die economische stabiliteit kan brengen voor ons land. De nalatenschap van President Venetiaan was in 2010:De inspiratie van Sowidjojo om deel te nemen aan de verkiezingen: Suriname moet een eerlijke en rechtvaardige staat worden, waar het voor elke Surinamer goed leven is. De kinderen hebben recht op goed Onderwijs. Wij hebben recht op goede gezondheidszorg. Het volk heeft na hard werken recht op een goed loon en behoorlijke huisvesting. “Ik ben het ermee eens, dat de huidige economische situatie waarbij gelden niet op de juiste manier zijn uitgegeven, het resultaat is van 10 jaar NDP. De NDP heeft een overvloed aan zakkenvullende politici. Er is helemaal geen transparantie op het economisch beleid van deze regering. De comptabiliteitswet werkt helemaal niet onder haar bewind. Veel geld wordt gebruikt voor populistische activiteiten, om bepaalde delen van het volk om te kopen en afhankelijk te maken. Deze overheid heeft de staatsinkomsten niet gebruikt om te investeren in duurzame projecten die werkgelegenheid creëren en inkomsten kunnen vergroten voor ons land.” De NPS staat klaar om samen te werken met alle financiële deskundigen in de partij om zo de geleden schade die deze regering heeft veroorzaakt, te herstellen. Het stimuleren van ondernemerschap om zodoende mensen te helpen aan werk en aan de andere kant de reorganisatie van het ambtenarenapparaat, te bevorderen. Veel ambtenaren kunnen overgeplaatst worden naar de private sector particulieren. “Wij staan open voor een eventuele samenwerkingen, maar niet met de NDP.” Verder wil ik me sterk maken om ondernemerschap te stimuleren, dat is op economisch gebied. Op sociaal- maatschappelijk gebied wil ik verbetering van de positie van kinderen in de arme wijken. De kinderen zijn de toekomst van ons land en zij moeten voldoende gestimuleerd worden om goed Onderwijs te kunnen volgen. “Ik ben de mening toegedaan, dat mannen en vrouwen mensen zijn en deel uitmaken van ons volk. Het beleid met vrouwen, zal anders worden als je goed verstand en hart hebt voor land en volk.” De NPS heeft een groot “herstelplan” dat je in haar Verkiezingsmanifest kunt vinden. “Dit plan is ook door de partij gepresenteerd.” “Verder ben ik in staat jeugdigen te enthousiasmeren om op de NPS te stemmen, de NPS is de enige partij die de koers laag kan houden. Tijdens het bewind van de NPS had Suriname een sterke munt en we konden sparen.” Jonge Surnamers zijn op zoek naar werk en als de NPS ze kan overtuigen, dat er geïnvesteerd zal worden in de productiesector, om werkgelegenheid te creëren, zullen ze zeker tevreden en blij zijn.” NPS, Mek Wi Set’ Su Baka!