Volgens de paarse partij is de economische ramp waarin we nu zijn beland, het gevolg van besluiten die het front toen had genomen. Verder zou de koersopdrijving komen doordat de VHP banden zou hebben in het buitenland, die ervoor zorgen dat valuta op grote schaal het land binnenkomt. Waarover er niet wordt gesproken, is de hoeveelheid aan verdwenen kasreserve gelden gestolen door de paarse bende, gesloten leningen waarover er geen verklaring is gegeven en nog vele andere zaken. Verder praten de paarse puppets niet over het feit, dat zij tien jaar geleden een volle valuta staatskast hebben gehad, maar dat die na een periode van vijf jaar al was gezwikt. Niemand die nog praat over alle goud dat is verdwenen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank. Integendeel wordt de directeur een paar dagen voor de verkiezing in zijn functie hersteld. Het volk is niet dom, en is er van bewust, dat het gaat om behoud van salaris ook al is er geen sprake van verkiezingswinst. Dat de paarse epidemie nu ook het lef heeft te praten dat het de oppositionele partijen zijn die de wet bewust hebben doen opschorten, omdat zij niet willen dat de arme gemeenschap vooruit komt, is flauwe kul. De koers was nog beneden SRD10, waarom heeft men toen geen moeite gedaan deze door middel van een wet, in bedwang te houden. Ondanks deze wet, was de zwarte markt moordend en waren het leden vanwege de criminele kamp, die de prijzen van hun goederen als eerst opschroefden. Het waren deze zelfde gasten, die zich toen al niet hielden aan de bepaalde koers. Bovendien was zelfs de governor van de CBvS niet eens met de besluiten genomen door deze paarse bende. De vraag in deze is waarom zij de schuld niet bij zichzelf zoeken. Fusan ede we e’ lei so?