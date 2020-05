“Het is niet goed voor de verkiezingen wanneer er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling”, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), mr. Jennifer van Dijk-Silos tegenover de media naar aanleiding van de maatregelen die bij resolutie door president Desi Bouterse zijn bekendgemaakt, in verband met de verkiezing van aanstaande maandag. Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft de afgelopen week de zoveelste brief geschreven aan de president, de minister van Binnenlandse Zaken (Biza) en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Het platform maakt zich zorgen over de vele onduidelijkheden rond de algemene vrije en geheime verkiezingen, die maandag worden gehouden. Het Platform heeft daarom in brieven duidelijkheid gevraagd, over de diverse brandende vraagstukken. Ook werd er bezorgdheid geuit over de bepaling die voor veel onrust heeft gezorgd bij diverse politieke partijen. Keerpunt heeft de resolutie die op 15 mei is geslagen doorgenomen en is van mening, dat dit de laatste strohalm is van Bouterse, en als hij dit doordrukt, dat hiermee fraude niet uitgesloten is bij het tellen van de stemmen. Een aantal juristen heeft Keerpunt medegedeeld dat zij overwogen een kort geding aan te spannen, helaas is het kort dag. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, heeft op Starnieuws gereageerd op deze kwestie en zegt, dat het OKB hiertegen protesteert en doet een beroep op de president, deze bepaling van de resolutie in te trekken. Deze resolutie probeert volgens de OKB-voorzitter “de Kiesregeling te wijzigen op een onrechtmatige manier. De Kiesregeling kan alleen bij wet gewijzigd worden”. Keerpunt vindt de gebeurtenissen van de afgelopen dagen zorgwekkend, want er wordt op allerlei manieren geprobeerd, onze kiesregeling te ondermijnen. Het OKB heeft op 15 mei officieel aan het ministerie van Biza gevraagd om de vervuilde kiezerslijsten per direct op te schonen. Conform Art. 17, lid 1 van de Kiesregeling, maar het is vooralsnog niet duidelijk doorgegeven aan alle belanghebbenden, wanneer deze beschikbaar zullen zijn voor alle belanghebbenden. Maar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) bleef bij zijn standpunt, dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) ongelijk heeft dat de kiezerslijsten “zwaar vervuild” zijn. Volgens CBB-directeur bestaat het bestand uit 383.333 kiezers en verder ontkent hij dat er teveel buitenlanders op de lijst zijn. Keerpunt denkt dat het OKB niet zomaar heeft gevraagd de kiezerslijst op te schonen en dat mevrouw van Dijk- Silos daadwerkelijk zaken heeft opgemerkt die niet “gesmeerd” verlopen, vandaar dat zij ook aan de bel heeft getrokken. Verder is de kwestie rond de 200.000 foutieve stembiljetten van de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini ook niet zuiver, want tot nu toe is er niet aangegeven, wanneer de gecorrigeerde stembiljetten gereed zijn. Ook is er slecht gecommuniceerd met het publiek, als het gaat om het afhalen van identiteitsbewijzen zoals ID kaarten, paspoorten en rijbewijzen. Sinds de eerste melding van Covid-19 in ons land heeft CBB zijn dienstverlening on hold gezet. Vervolgens maakte BiZa ineens de afgelopen week bekend, dat zij weer ID kaarten zal verstrekken. Gezien de bekendmaking van BiZa en het feit dat duizenden mensen hun identiteitsbewijzen nog moeten ophalen, vraagt Keerpunt zich af, of het de kiezers is gelukt om hun geldige ID of passpoort nog op te halen om hun stemrecht te doen gelden. De overheid heeft naast de bekendmaking van BiZa geen duidelijkheid gegeven op welke wijze ze de kiezers hierin verder tegemoet komt. Om de kans op frauduleuze handelingen te verkleinen, heeft AFP gevraagd om duidelijk aan te geven en of toestemming te verlenen voor camera’s/video opnames in de stemlokalen, indien de stemlokalen onvoldoende ruimte hebben in het kader van Covid-19 maatregelen. Keerpunt vindt controle met cameras in deze moderne tijd zeker een hele goede manier om dubieuze zaken te vermijden. Verder heerst er nog steeds onduidelijkheid op welke wijze de stembureaus zullen communiceren met het hoofdstembureau na afloop van de telling. Worden de processen-verbaal door middel van foto’s via sms, app, etc. verstuurd? Hierover dient duidelijkheid te bestaan, want de verkiezingen van 25 mei dienen te allen tijde eerlijk te verlopen in het belang van de totale Surinaamse gemeenschap die verwacht, dat wij nog steeds wonen in een democratische rechtstaat ano 2020.