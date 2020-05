Het Hoofd van de Medische Dienst van het SZF, Humprey Hasrat werd door de minister van volksgezondheid, Antoine Elias benoemd tot beleidsadviseur bij het inkoopbedrijf (van de overheid) voor medicijnen (BGVS), dit heeft gemaakt, dat de Vereniging van Apothekers in Suriname (de VvA) steeds meer het idee krijgt dat er een vies spelletje wordt gespeeld door deze minister. Er doen zich steeds meer zaken voor, die het plaatje van belangenverstrengeling voor deze groep overduidelijk maakt, want Elias laat het toe, dat steeds meer nieuwe SZF-Apotheken worden opgezet, opgeleide apothekersassistenten, die soms zelf door de apothekers zijn opgeleid, worden ten koste van bestaande apotheken geronseld om te werken in de SZF- hulpapotheken. Deze hulpapotheken baren de apothekers ernstige zorgen, want de garantie van de kwaliteitsborging komt te vervallen, omdat die niet voorzien zijn van een eigen apotheker, hetgeen een wettelijk vereiste is. Het is Keerpunt wel opgevallen, dat het hoofd van de Medische Dienst van het SZF best veel macht heeft gekregen en ondersteuning geniet van de huidige regering. Zo trok de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) aan de bel, toen zij bewijs had, dat een Cubaan een eigen huisartsenpraktijk heeft opgezet en via de niet reguliere weg zijn vergunning voor een huisartsenpraktijk heeft (aangevraagd en) verkregen. De VMS was naar aanleiding van deze informatie duidelijk ziedend en vroeg Elias per brief, hoe het mogelijk is, dat hij de wetgeving gewoon aan zijn laars lapt en heimelijk een vergunning verstrekt voor een huisartsenpraktijk, terwijl hij als geen ander op de hoogte is, dat alle aanvragen primair voor advies naar de beoordelingscommissie dienen te gaan, zoals is voorgeschreven in het Decreet Vergunningen Huisartspraktijk, artikel 6. Er gingen ondertussen ook geruchten in de media rond, over een eigen wervingsbureau in Cuba dat onder leiding van dokter Hasrat zou staan. Volgens de informatie die de VMS heeft kunnen inwinnen, worden de Cubanen beloftes gedaan via het bedrijf van Hasrat, N.V. MEDHULP, waarvan hij directeur is op de KKF uittreksels. Volgens de doelstellingen van het bedrijf, zullen de artsen die aangesloten zijn assistentie worden geboden aan verzekerden van het Staats Ziekenfonds via goed geoutilleerde poliklinieken. Keerpunt is ervan overtuigd, dat er in deze zaak, sprake is van enorme belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, omdat wij allang weten, dat Hasrat nog een belangrijke rol speelt binnen de regering en dat is niets minder dan de rol van lijfarts van president Bouterse. Keerpunt heeft vernomen, dat Hasrat tevens belast is met de zorg van Bouterse en hij ook de persoon is die alle bestellingen voor medicijnen ten bate van Bouterse plaatst. Deze zorg is een zeer belangrijke rol aangezien Bouterse de doorsnee Surinaamse arts niet vertrouwt. Hasrat is daarbij de uitzondering die wel alles in zijn vermogen aanwendt om Bouterse van de nodige medicamenten te voorzien.