Ik wil mij inzetten om de positie van eenouder gezinnen te versterken dmv zorgverlof bij zieke kinderen, faciliëren van kinderopvang, extraatjes d.m.v. een cultuurpas.

Betaalbare woningfinanciering

Milieuvriendelijke methode voor verwerking van ons afval

Mobiliteit verbeteren door het aanmoedigen van alternatieve methoden z.a. carpoolen maar ook betere ontsluiting van verkeersknooppunten m.n. in Wanica.

Mijn naam is Jennifer WONG SWIE SAN, geboren op 27 november 1971 te Amsterdam. Opgegroeid in Dordrecht tot 1980. Vertrokken naar Suriname, verder gewoond in de Santopolder, Wanica. Ik ben gehuwd met Eddy van Braam en moeder van Leroy van Braam en Terrence Edison Van Braam. Ik heb de Stahelinschool EBGS, RD Simonsschool MULO en het Miranda College VWO door lopen. Vervolgens in 1990 gezeten op de Haagse Hogeschool tot 1993. Vanaf 1994 – 2011 werkzaam geweest bij de Rabobank. Volledige scala aan bancaire opleidingen doorlopen , daarnaast ook studies HBO Commerciële Vaardigheden en Commerciële Economie Eind 2011 terug naar Suriname om o.b.v. ideële overtuiging meer te doen dan slechts carrière maken. In 2015 de Opleiding duurzame kassenteelt LVV doorlopen. Sinds 2015 betrokken bij activisten werk We zijn Moedig, Sinds 10 jan.2018 medeoprichter Partij voor Recht en Ontwikkeling. In mijn vrije tijd studeer ik nu Theologie.vanaf mijn 21-40 carrière gericht binnen het bankwezen. Ik was wel altijd bezig met beleidszaken zoals lid van de landelijke Adviesraad voor Arbeidsaangelegenheden, ik was de vertegenwoordiger van regio Oost Nederland en voerde controle uit op het functioneren van de ondernemersraden binnen de lokale banken.Door COVID is de fysieke “hype” wel een beetje zwakjes. Op social media zie je niets anders dan politieke posts en de debaten op tv zijn bijna niet bij te houden, zoveel aanbod. Dat vind ik heel goed en getuigt van onze betrokkenheid en politiek bewustzijn. Ik doe hoofdzakelijk veldwerk, huis aan huis en dat waarderen de mensen wel. Ik merk dat een ieder wel blij is met de nieuwe partijen, want een ieder die ik spreek wil ook echt dat zaken gaan veranderen. Op social media ben ik al jaren politiek actief met scherpe posts om mensen te triggeren. Maar het gros, de stille massa die je niet hoort of ziet, die zullen het verschil maken. Bij het veldwerk heb ik velen gezien. Teleurgesteld in de politiek aan hun lot overgelaten. Ik spoor ze aan om te kiezen voor verandering.PRO heeft een ideologie. We zeggen niet gewoon het moet eerlijk, transparanter en beter, we gaan uit van een methodiek, nl mensen moeten hun rechten beleven en mensen moeten gelijke kansen hebben tot ontwikkeling. Dat zijn de 2 belangrijkste pijlers waarop de totale politiekvoering van de PRO is gebouwd. Deze methodiek en visie is ontwikkeld door Gerold Sewcharan, onze voorzitter. Ik vind het echt een openbaring en ik geloof ook echt dat deze 2 factoren maken dat mensen de politiek niet beleven zoals die hoort te zijn. Politiek moet werken voor de samenleving en niet slechts voor politici of voor een partijbelang.Ik ben medeoprichter van de PRO. Ik heb wel hier en daar rondgekeken, maar ben nooit lid geweest van andere partijen, omdat het niet was wat ik zocht. De noodzaak voor politieke verandering werd bij mij wel steeds sterker en het antwoord daarop was de PRO.Ik ben het daarmee eens. De samenleving is verarmd, onze SRD is ontwaard, zorgvuldig gespaard geld van particulieren en pensioenen zijn verkwist. Er is een record aan leningen afgesloten maar de werkeloosheid is hoog, geen productie, geen banen….het is diep triest.Alles begint met stabiliteit. Door de grilligheden van deze regering in het aannemen van wetten en hun exorbitant consumptief gedrag, heb je geen vertrouwen en met het monetair financieren creëer je dus inflatie op inflatie…. Onstabiel tot en met! Voor herstel dien je dus eerst te zorgen dat alles weer tot rust komt. De koers is nu oververhit. Je moet dus stoppen met geld drukken en een regering hebben die vertrouwen geeft. Dan krijg je de markt stabiel. Vervolgens ga je kijken hoe je de kosten van de overheid kunt verminderen en hoe je deviezen kunt genereren d.m.v. productie.Nee, wij werken niet samen met de NDP. Waarvoor wilt u zich sterk maken binnen uw politieke functie als u gekozen wordt?Ik ben van mening dat een vrouw het van nature in haar heeft ervoor te zorgen dat een ieder, die aan haar zorg is toevertrouwd, krijgt wat hij of zij nodig heeft. Mannen hebben dat ook wel, want je hebt mannen die hun hele salaris aan hun vrouw geven om het gezin te draaien, maar ik heb het echt over de dagelijkse zorg, tijd voor jezelf wegcijferen, dingen die jij graag wilt laten en eerst aandacht en zorg geven aan datgene wat het meest urgent is. Eigenlijk is het het “managen” van de middelen. Man zorgt weliswaar dat er middelen zijn, maar de vrouw managet het zodanig dat een ieder krijgt wat hij of zij nodig heeft. En ik denk dat we deze unieke eigenschap van vrouwen op macro en meso niveau nog over het hoofd hebben gezien. Op micro niveau (b.v. in het gezin) waarderen wij het wel, maar organisatorisch en landelijk blijft het nog achter. Ik denk dat er voor de mannen hier een belangrijke taak ligt om de vrouwen hierin te ondersteunen en bevestigen, want velen zijn hiervoor gekwalificeerd, maar nog onvoldoende in beeld.