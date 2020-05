Maandag aanstaande vinden de algemene vrije en geheime verkiezingen plaats, waarbij het Surinaamse volk de gelegenheid krijgt, voor zijn toekomst te stemmen. Op weg naar de verkiezingen, heeft IDOS enkele peilingen gehouden. IDOS heeft tussen 2019 en 2020 in totaal 6 opiniepeilingen gehouden, waarvan de laatste op 20 mei jl. plaats vond. Volgens het resultaat van de laatstgehouden peilingen, gaat de NDP naar de oppositiebanken. Ofschoon de peiling aantoont, dat de NDP landelijk zetelverlies zal lijden, beweert de NDP-kandidaat tevens NDP-fractie leider Amzad Abdoel, dat de peilingen gemanipuleerd worden. Hij zegt dat de NDP voor zetelbehoud gaat, maximaal tot 29 DNA-zetels. De VHP DNA-kandidaat tevens VHP-parlementariër, Riad Nurmohamed, om een reactie gevraagd, stelt dat opiniepeilingen goed te volgen zijn en dat ze niet veel verschillen van de werkelijkheid. “Maandag aanstaande laten we het aan de kiezers over, zij moeten afrekenen. In verband met de uitspraken Abdoel, wil ik aangeven, dat er weinig kans is, dat de peilingen gemanipuleerd worden. In 2010-2015 stond de VHP achter in de peilingen, het was toen in het voordeel van de NDP, dus hoorde je toentertijd niets van de NDP. De uitspraken van Aboel laten ook duidelijk zien, wat de ware aard van de partij is”, zegt Nurmohamed. Volgens de IDOS-peilingen, heeft de VHP een grote voorsprong. Naar aanleiding hiervan, zegt Nurmohamed dat de VHP daadwerkelijk een forse groei doormaakt. “Ik moet aangeven, dat de VHP in alle klassen is gegroeid. Wij gaan niet als Abdoel, alleen naar de ‘getto’s’, wij gaan echter wij naar alle buurten. En wat wij ook niet doen, is arm gemaakt volk omkopen”, aldus Nurmohamed. Hij zegt dat de partij heel realistisch is en geen zetelvoorspelling wil doen. Wat de VHP wel duidelijk maakt, is dat zij de NDP uit de samenleving gaat wegjagen. “Tot slot willen wij de zwevende kiezers nog benaderen, om de juiste keus te maken. Wij lopen vandaag voor het laatst nog in verschillende wijken met onze grote ‘road show’ en zullen daarna via mediaprogramma’s de kiezers toespreken”, zegt Nurmohamed desgevraagd. Verder geeft de IDOS-peiling aan, dat de NDP een sterke terugval zal maken. “Met een terugval naar 24 procent stemmen van zwevende kiezers, is de NDP nog maar goed voor maximaal 5 DNA-zetels in Paramaribo. We kunnen dan ook stellen, dat de NDP in Paramaribo een zeer sterke terugval zal hebben, van 9 DNA-zetels naar 4 tot maximaal 5 DNA-zetels”, toont IDOS aan. “Het volk weet wat er allemaal voor haar gedaan is en heeft de realiseringen om te wegen en te overwegen en daaruit een goed besluit te nemen. Wij zijn zeker dat het volk achter ons staat en laten ons niet ontmoedigen, door niets en niemand. Wij hebben regeermacht en blijven aan de macht. Na 25 mei zal blijken wat de waarheid is en achter wie het volk staat”, aldus Abdoel tegenover een lokaal medium.