De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS) tevens politicus (VHP-Kandidaat), Sham Binda, verklaart tegenover De West, dat hij geen voorstander is van levenslange financiële voorzieningen. De wet, Financiële Voorzieningen voor ministers en onderminister die in Suriname gehandhaafd wordt, is volgens Binda absurd. Hij zegt dat de meeste ministers het niet verdienen en niet voor de voorzieningen gewerkt hebben. Ofschoon er verduidelijkt wordt, dat de ‘job’ van parlementariër een onbaatzuchtige houding vergt, vertelt Binda dat de meeste kandidaten alleen voor het geld zitting willen hebben in het parlement of de functie van een minister. “Het is hoog tijd dat men moet gaan inzien, dat we voor ontwikkeling moeten gaan. Het tot de meeste mensen nog niet doorgedrongen, dat het niet om een simpele ‘job’, waarvoor je vergoed wordt, draait. Bij de meesten draait alles om geld en macht, zodat de leden van de wetgevende macht, verrijkt kunnen worden over de ruggen van het volk. Aan het eind zijn we allemaal in dienst van het volk, we moeten niet gaan voor het salaris”, zegt Binda desgevraagd. Hij vindt dat politiek werk, een roeping is, een die er dient te zijn om voor het volk te spreken en dat de gekozen kandidaat zich als dienaar van het volk moet opstellen. Ook drukt hij de komende regering op het hart, niet als deze regering, ‘stoelendans’ te doen met de verschillende ministeries. Volgens BInda is de druk op de staatsbegroting te wijten aan het aantal budgets dat onnodig uitgegeven wordt. “Dit is geen welvaart! Wat we in de afgelopen periode hebben gezien, is een kwestie van ‘wie het kruis heeft zegent zichzelf’. Want een minister verdient minimaal SRD 60.000,- . Het wordt hoog tijd, dat er eerlijke- en oprechte politiek bedreven wordt”, stelt Binda. Ook verklaart hij dat, gezien we momenteel in een economische crisis zitten, men niet moet gaan voor roem en geld. Men moet voor de waarheid gaan. Politiek nimmer boven het volk Aan de hand van de politiek die nu bedreven wordt, stelt Binda dat de politiek nimmer boven het volk van Suriname mag staan. Hij vindt dat de belangen van het volk behartigen altijd een prioriteit dient te zijn, van elke regering. “De manier waarop de salarissen van ministers en overheidsdirecteuren steeds wordt aangepast, geeft duidelijk aan dat politiek boven het volk wordt gesteld. Het draait er allemaal om, eerst je vrienden bevoordelen, terwijl het volk alleen maar armer wordt. En het ergste van dit alles, is dat het van het kleine beetje dat het heeft, wordt beroofd! Men moet de zwarte markt niet stimuleren, want dat is wat we uit dit gedrag halen. We moeten neutraal blijven, op hetzelfde niveau qua verdiensten, met het volk zijn”, aldus BIinda. Spookambtenaren aanpakken Gezien het feit dat we de afgelopen zittingstermijnen veel te maken hebben gehad met spookambtenaren, stelt Binda dat die zo snel als mogelijk moeten worden aangepakt. “Spookambtenaren aanpakken, is één van de punten, die ik op mijn ‘to do list’ heb. Een groot deel van deze ambtenaren, wil wél werken, echter wordt het thuis gehouden, omdat ze niet naar de pijpen van de beleidsmakers willen dansen. Er moeten regels komen, die de orde terug zullen brengen, het kan niet zo zijn dat men niets doet en toch ontvangt. De salarissen moeten in verhouding zijn met de prestatie. Een punt is dat we ervoor willen zorgen, dat geen enkele burger onderbetaald wordt. Dus ook in die sector is er opschoning nodig”, aldus Binda. Binda vertelt, dat hij ook de dollarisatie zou willen toepassen. Volgens hem zal de dollarisatie, deze crisis oplossen. “Je moet kunnen onderbouwen waarom iets nodig is, het toepassen van dollarisatie zal de mogelijkheid creëren, dat er weer geloof is in de munteenheid en ook zal de koopkracht, versterkt worden. We willen burgers weer het gevoel geven, dat opbouwen in Suriname mogelijk is. Want anno 2020 wil niemand blijven, als het hem of haar wordt aangeboden zich elders te vestigen, waar de economie stabieler is. Met een stabiele munteenheid, is soevereiniteit gegarandeerd”, aldus Binda.