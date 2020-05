“De NDP heeft in de laatste vijf jaar bewezen dat ze het land niet kan besturen. Sterker nog, het land is dankzij het wanbeleid van de huidige regering, naar de rand van de afgrond gebracht. Een samenwerking met de NDP is na 25 mei 2020 absoluut geen optie”, zegt voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) resoluut. Tijdens een gisteren gehouden vergadering met PL-kandidaten en -campagneteams heeft hij een ferm applaus gevraagd voor Krishna Mathoera van de VHP, die in het programma Kal Aaj Aur Kal heeft gesteld dat het voor haar einde dienst is, indien de VHP – uitgaande van een hypothetische situatie – een samenwerking zou aangaan met de NDP. Voor haar is samenwerking met de NDP uitgesloten. Somohardjo heeft kandidaten en campagneteams, alsook de ondersteunende structuren, opgeroepen om zich de komende tijd extra in te zetten. De partij gaat de laatste week voor de verkiezingen groots in. Soundtrucks en grote optochten, Drive-Through-massameetings, huis-aan-huis-bezoeken en promotie via de media, staan op het programma. Intussen is er in verband met Ied-Ul-Fitre ook een speciale actie gaande op de basisgoederen. Vier dagen lang worden dezelfde prijzen gehanteerd die golden tijdens de Moederdagactie. “We zijn een winnende partij en we gaan het goed doen!” stelde de PL-voorman. In Nickerie wordt de Drive-Through-massameeting donderdag al gehouden, terwijl de overige districten op vrijdag zullen meedoen. Vanuit alle gebieden worden leden en sympathisanten verwacht, die naar een nader te bepalen locatie zullen komen om – zittend in de auto – te luisteren naar de laatste verkiezingsboodschappen, voordat 25 mei aanbreekt. Via een grote widescreen zal het publiek de sprekers beter kunnen volgen, terwijl het geheel live wordt uitgezonden. Op deze manier kan de partij een grote massa bereiken, zonder de Covid-regels te overtreden.