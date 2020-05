Het afgelopen weekend werd bekendgemaakt, dat er van overheidswege ruim 200.000 stembiljetten zullen worden vernietigd, omdat er fouten zijn ontdekt, nadat deze al gedrukt waren. Nadat de fouten waren opgemerkt, werden de drukkerijen opgedragen, onmiddellijk te stoppen met het drukwerk. De opmaak/layout van de stembiljetten werd door de verkiezingsorganisatie van Binnenlandse Zaken (BiZa) digitaal aangeleverd bij de drukkerijen. De fouten zijn dan ook voor rekening van BiZa. Naar wij vernemen zal BiZa extra uitgaven moeten doen, van nog geen honderdduizend SRD. Geruchten over een bedrag van 1.2 miljoen SRD extra hebben de redactie van De West bereikt, maar die konden wij jammer genoeg niet verifiëren. Daarom vroegen wij een offerte aan bij een van de grotere drukkerijen, zodat wij een indicatie konden krijgen, wat de kosten zullen worden voor de Staat, zonder dat de mogelijkheid ontstaat dat er sprake zou kunnen zijn van overfacturering. De offerte die wij kregen staat in een tabel hieronder en geeft aan, dat de Staat ongeveer SRD 54.750,- extra zou moeten betalen voor het drukken van 200.000 exemplaren. Naar wij vernemen, is er vorig jaar augustus wel sprake geweest van overfacturering bij de aankoop van het papier voor de stembiljetten via een Chinees bedrijf, dat heeft bemiddeld met een Braziliaanse papierleverancier. Nu er fouten zijn geconstateerd bij het drukken, is de vraag of de Staat voldoende papier heeft aangeschaft voor het drukken van de stembiljetten, aangezien er al 200.000 stuks vernietigd zijn. Wij vernemen voorts, dat er continue zich vreemde zaken voordoen inzake de stembiljetten, want verschillende bedrijven zijn gevraagd de stembiljetten te drukken en de drukkerijen met de technische mogelijkheden alles snel te leveren zonder allerhande extra kosten te maken vielen buiten de boot. “BiZa heeft ook ruim 350 mensen betrokken om biljetten te vouwen en stappelen, iets wat absoluut niet nodig was met voor handen zijnde machines die het process snel kunnen afmaken”, zegt onze bron. Ook het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) wist niet dat het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de vorige week al was begonnen met het drukken van de stembiljetten. “Een vogeltje had het me ingefluisterd en toen ben ik gaan zoeken waar er wordt gedrukt en wie het doet”, zegt OKB- voorzitter Jennifer van Dijk-Silos tegenover de pers. Het gevolg hiervan was, dat de vertegenwoordigers van het OKB niet aanwezig waren op de eerste dag toen er stembiljetten werden gedrukt. Volgen Silos was er daarom ruim anderhalve dag geen toezicht vanwege het OKB bij het drukken van de stembiljetten.