Tijdens een persconferentie van Buitenlandse Zaken over waarnemers uit het buitenland heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid zojuist meegedeeld, dat een illegale Braziliaan in Suriname positief is getest op Covid-19. Deze mededeling deed Elias vanmorgen tijdens een live persconferentie die nog gaande is. Cleopatra Jessurun, directeur Volksgezondheid, heeft vervolgens verteld, dat deze illegale Braziliaan samen met 9 anderen was opgepakt op de marinebasis van Nieuw Amsterdam. Er wordt vanmiddag nadere informatie verstrekt op de reguliere Covid-19 update van het managementteam.