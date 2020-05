Ondernemers die hun onderkomens beschikbaar hebben gesteld, ten bate van de overheidsquarantaine zijn tot op dit moment niet uitbetaald. De eigenaren vrezen nu terecht dat zij hun geld voor de reeds uitgevoerde diensten, niet zullen ontvangen. Volgens hen werd er tijdens de onderhandeling, nimmer gezegd, dat zij zolang op hun geld zouden moeten wachten. Omdat ze gedurende de Covid-19 partiële lockdown inkomstenderving zouden hebben, hebben zij hun plekken beschikbaar gesteld in de hoop iets te verdienen om de vaste lasten te kunnen dekken. De eigenaren verduidelijken, dat zij reeds contact hebben opgenomen met het nationaal managementteam, echter heeft dat tot nog toe niets opgeleverd. Zij verzoeken de overheid nu ze niet op de lange baan te schuiven, om zo haar schulden te ontlopen. De eigenaren zeggen dat Jerry Slijngard van het NCCR en minister Stephen Tsang niet op de hoogte zijn, van afspraken die tussen de ministeries van Financiën en Volksgezondheid enerzijds en de eigenaren anderzijds zijn gemaakt inzake de uitbetaling. Of de eigenaren de diensten stop zullen zetten, is tot op dit moment niet duidelijk. Zij vinden dat er een ‘loopje’ met ze wordt genomen.