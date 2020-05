Ginmardo Kromosoeto, is sedert maandag weer in zijn functie als directeur van de SPSB hersteld. De overdracht van de bankleiding vond plaats door tussenkomst van de raad van toezicht bij de SPSB. De directeur werd vorig jaar buitenfunctie gesteld, nadat berichten over vermeende malversaties op sociale media waren verschenen. Echter viel het herstel van de functie niet in goede aarde bij de vakbonden, waardoor zij een brief hebben gericht aan de Raad van toezicht, om uitleg te vragen. In de brief wordt vermeld, dat de vakbonden nooit enige berichtgeving hebben ontvangen over functieherstel van de directeur, maar zulks via de media hebben vernomen. Dit zou ook zijn bevestigd door de leden van de Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname(ABBS). De vakbonden geven aan, het te betreuren, dat het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende malversaties door de directeur, niet is afgewacht. Volgens hen kunnen ze zich geen rationele gronden bedenken, op grond waarvan het niet mogelijk was/is om deze af te wachten, gezien de bank reeds imagoschade heeft opgelopen en nog meer dreigt op te lopen door dit handelen. De vakbonden lieten verder weten, het niet te zullen toelaten, dat Kromosoeto in zijn functie wordt hersteld, terwijl de overige medewerkers, thuis zitten. Dit terwijl de bank nog alles doet om hen te ontslaan. De bonden hopen met dit schrijven, dat het resultaat met betrekking tot het onderzoek wordt afgewacht, de handel en wandel van de directie en Raad van Toezicht nauwgezet wordt gevolgd en dat rancune tegen geen enkel lid van de bond, zal worden toegelaten. Ook advocaat, Antoon Karg, uitte via sociale media zijn misnoegen over het functieherstel van Kromosoeto, Volgens hem is het on kan dat de directeur weer aan het werk verschijnt, terwijl er geen verdere details bekend zijn gemaakt met betrekking tot het onderzoek. Ook kan het volgens Karg niet dat de leiding wederom wordt overgedragen aan iemand, onder wiens leiding reeds miljoenen zijn verdwenen. Karg liet weten dat iemand tegen wie een strafrechtelijk onderzoek is gestart, niet bevoegd is een staatsbank te leiden, maar nog meer, omdat Kromosoeto zijn eigen rechtspersoon bevoordeeld heeft.