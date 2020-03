“Het Hof van Justitie heeft nog geen melding gemaakt over een eventuele verschuiving van de volgende zitting van de Krijgsraad, maar laten we hopen dat er een normale voortzetting plaatsvindt”, dit zegt de advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden, Hugo Essed, tegenover de krant. Dit naar aanleiding van de preventieve maatregelen die het Openbaar Ministerie heeft getroffen, om de mogelijke besmetting met het coronavirus te voorkomen. Voorlopig zullen er slechts spoedgevallen, waaronder testamenten en crematieaanvragen, in behandeling worden genomen. Het publiek zal niet in de gelegenheid gesteld worden het gerechtsgebouw te betreden maar politie, advocaten, deurwaarders, rechter-commissarissen zullen volgens de gebruikelijke wijze ontvangen worden. Volgens Essed is het alleen het Hof dat mag bepalen of deze zitting van de Krijgsraad in het 8 december proces normaal voortgezet zal worden. “De advocaten van de verdachten zullen de situatie rondom een coronaepidemie niet kunnen aanhalen, als reden om niet voor de krijgsraad te verschijnen”, zegt hij. Essed verwacht dat er wel een normale voortzetting van de zaak zal zijn. “Kanhai had beloofd dat hij met excepties zal komen, dus verwacht ik ook dat hij het langst aan het woord zal zijn”, zegt de advocaat. Hij geeft verder aan, dat hij zich niet echt zorgen maakt om de voortzetting van de zaak, maar meer om feit dat de verdachte (Bouterse), wel of niet persoonlijk moet verschijnen voor de krijgsraad. “Als je mij vraagt, ben ik van mening dat hij wel zou moeten verschijnen”, aldus Essed. Volgens hem verwacht hij dit keer zeker geen massa op de been, gezien er maatregelen zijn getroffen tegen het groeperen. De hoofdverdachte in de zaak van de decembermoorden, Desi Bouterse, verscheen op 22 januari voor het eerst voor de krijgsraad, waar hij werd vergezeld door aanhangers van de NDP. De zitting van 22 januari 2020 duurde toen maar zes minuten, gezien één van de drie leden van de Krijgsraad en een openbare aanklager niet aanwezig waren, en daarom de zaak werd verdaagd naar 31 maart.