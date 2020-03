Het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), bestaande uit de vakcentrales CLO, Moederbond, OSAV en PWO, hebben besloten dat Robby Berenstein niet meer namens Ravaksur mag praten. Deze vakcentrales zijn van mening, dat Berenstein door kwaadaardige verzinsels ervoor heeft gezorgd, dat PWO-voorzitter Armand Zunder niet is be-noemd tot governor van de Centrale Bank. Dit was genoeg aanleiding om Berenstein, af te zetten. Volgens de vakcentrales zou de benoeming van Zunder de vakbeweging in een unieke positie hebben kunnen brengen, doordat direct mede invloed uitgeoefend zou worden op het huidige complexe financieel-economisch gebeuren van ons land; in het bijzonder op de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Dit stelden de voorzitters Ronald Hooghart (CLO), Errol Snijders (Moederbond), Sonny Chotkan, (OSAV) en Armand Zunder (PWO) in de brief. Toen Zunder door president Desire Bou-terse gevraagd werd invulling te geven aan de functie, zocht hij meteen steun bij de overige vakcentrales. Berenstein zou Zunder toen op persoonlijke titel hebben gezegd, dat hij geen problemen had met de benoeming van Zunder als de Centrale Bank maar onafhankelijk zou kunnen opereren, de invloed van de regering be-perkt en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aftreedt. Een paar dagen na dit gesprek, liet de vakcentrale C-47 onder leiding van Berenstein op een persconferentie weten dat zij de benoeming van Zun-der niet ondersteunt. Dit na overleg met haar besturen en mensen in en buiten de financiële sector. Berenstein maakte toen duidelijk dat er geen twijfel bestaat over de deskundigheid van Zunder, met wie de bond jarenlang samengewerkt heeft, maar dat er veel meer vereist is dan alleen deskundigheid. De voordracht werd op basis van een aantal zaken niet ondersteund, onder andere de huidige financiële situatie en de positie van de vakbeweging. Het besluit van C-47 werd aan Zunder meegedeeld, voordat de persconferentie werd be-legd. Hij werd toen ge-vraagd, de acceptatie van de functie in verdere overweging te nemen. Ook om-dat deze de vakbeweging onder de huidige omstandigheden niet ten goede zou komen. Uiteindelijk ging de benoeming niet door. De West vernam toen uit betrouwbare bron dat het antecedentenonderzoek van Zunder, zaken zijn integriteit rakende naar boven hadden gebracht. Het zou namelijk gaan om een kwestie uit de periode toen Self-Reliance opgericht werd en waar Zunder een van de medeoprichters van was. Uiteindelijk werd Maurice Roemer tot governor benoemd. Dagen daarna zei Zunder in gesprek met Suriname Herald dat hij Berenstein laf vond, omdat deze in eerste in-stantie een ander standpunt zou hebben ingenomen toen hij hem benaderde, maar later op zijn be-sluit terug kwam. De PWO hield na het incident een speciale bestuursvergadering waar breedvoerig werd ingegaan op de rol van Berenstein en hoe het proces is verlopen met betrekking tot het niet benoemen van Zunder tot governor. Hooghart, Snijders, Chot-kan en Zunder vinden dat door een benoeming van Zunder in het belang van de natie, mede sturing kon worden gegeven aan de sociale, fiscale, financiële en economische ontwikkelingen van het land, zoals neergelegd in de grondwet van de Republiek Surina-me onder de zesde afdeling A van artikel 31. Ook zouden ideeën en concepten uit de vakbeweging, een goede kans krijgen. De benoeming van Zunder tot governor van de Centrale Bank van Suriname zou zowel individueel als collectief, dan ook de meest ingrijpende maatschappelijke transformatie zijn, sinds het ontstaan van de Suri-naamse vakbeweging. “En uitgerekend U heer Beren-stein, heeft deze zeer be-langrijke transformatie van onze samenleving doelbewust tegengewerkt. Onbegrijpelijk overigens”, stelde het presidium. Met ingang van 4 maart vertegenwoordigen de drie voorzitters Hooghart, Snij-ders en Zunder, Ravaksur in en buiten rechten. Het secretariaat van Ravaksur zal worden ondergebracht in het centrum van de CLO aan de Verlengde Gemene-landsweg #74. Het secretariaat van het Presidium van Ravaksur zal lokale, regionale en internationale autoriteiten van de tegen u genomen besluiten, op de hoogte stellen. Op maandag 9 maart zal hierover een persconferentie gehouden worden in het gebouw van De Moederbond, aldus de drie vakbondsleiders verenigd in Ravaksur.