In een interview over de wijze waarop ons land momenteel wordt bestuurd, zegt bestuurskundige August Boldewijn, dat deze regering alle normen en waarden die betrekking hebben op staatsbestuur, overboord heeft gegooid. De militaire principes zijn volgens hem in ons staatsbestuur geïntroduceerd. Dit vindt volgens Boldewijn zijn grondslag in het feit dat Suriname straks 45 jaar staatkundig onafhankelijk is, maar tenminste 22 van die 45 jaren onder de strijdkrachten heeft gefunctioneerd. Hierbij heeft het militair apparaat deel uitgemaakt van het staatsbestuur.

Een van de aspecten van een militair apparaat is volgens Boldewijn opdrachtgeving, waarbij er een commandant is die opdrachten geeft en de rest moet uitvoeren. Dit is precies wat er nu gebeurt. De president is de commandant die opdrachten geeft en de ministers moeten die uitvoeren. De regering heeft daarom zoveel ministers de laan uitgestuurd, zonder dat we weten wat de reden is of welke principes gelden om minister te worden. Een ander aspect dat belangrijk is voor een militair apparaat, is intelligence.

Boldewijn legt uit dat militaire organisaties niet kunnen werken zonder informatie. Zij hebben daarom verschillende informanten, die informatie van buiten doorspelen.

De informatie is nodig om zichzelf te kunnen verdedigen en om de vijand uit te schakelen. Boldewijn geeft aan, dat de regering los van de formele organisaties daarom ook informele organisaties heeft die ondergronds werk doen en informatie verzamelen voor de president, die deze vervolgens gebruikt om beslissingen te nemen. Het resultaat van dit bestuur maakt het mogelijk voor de regering om buitenwettelijke en comptabele regels te handelen.

Boldewijn noemt hierbij het gebruik van de kasreservemiddelen die in goed vertrouwen aan de Centrale Bank gegeven waren en minister Gilmore Hoefdraad van Financiën die zijn verhoor bij de politie, telefonisch wil doen. “Dit geeft aan dat Hoefdraad formele regels naast zich neerlegt en dat de regering geen respect heeft voor andermans goed. Ik geloof niet dat de regering niets afwist van de gebruikte middelen. Als er een afspraak is gemaakt dat er een commissie samengesteld zou worden, die zich zou buigen over de investering van de kasreservemiddelen en het geld is nog vóór de installatie van de commissie gebruikt. Dan is het opzettelijk gedaan en is er opdracht aan de governor gegeven de middelen te gebruiken”, stelt Boldewijn.

Alles wat overeenkomt met wettelijke regels en regels voor het staatsbestuur, worden overboord gegooid. “Ons land wordt hierdoor belachelijk gemaakt. Nu wil de Fed geen zaken meer met ons doen, omdat de gegeven gelden voor andere doeleinden zijn gebruikt.” Vanwege het oneigenlijk gebruik van middelen, is ons land in een economische situatie terecht gekomen, waar bijna alle inkomsten besteed moeten worden aan het aflossen van leningen. Boldewijn wijst op het feit, dat nu een groot deel van de inkomsten van Staatsolie en IamGold naar Oppenheimer zullen gaan. Hierdoor blijft er weinig over om goed beleid te voeren.

Ons land kan volgens Boldewijn weer op het juiste spoor komen, als er een bezuinigingspolitiek wordt gevoerd. “Deze regering heeft geen bezuinigingsbeleid gevoerd in de crisis, integendeel zijn lonen en pensioenen verhoogd. De regering die zal komen, moet het volk duidelijk maken dat bepaalde dingen gestopt zullen worden, omdat er leningen en rentes zijn die afgelost moeten worden”, zegt Boldewijn. Nu wordt er volgens hem een socialistisch beleid gevoerd met een zwakke kapitalistische economie. “En het werkt desastreus”, aldus Boldewijn.

door Priscilla Kia