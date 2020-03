Sinds bekend worden van het schandaal op de Centrale Bank van Suriname, het gedwongen ontslag van governor Van Trikt en ook de onthulling, dat maar liefst 197 miljoen dollar aan valuta kasreserves en termijn deposito’s van de commerciële banken waren gebruikt ten bate van verschillende overheidsuitgaven, is het onrustig op de financiële markt gebleven. Wat de meesten nog steeds bezig houdt, is wat nu met de nog resterende valuta kasreserves van de commerciële banken groot 330 miljoen dollar die nog bij de Centrale Bank van Suriname zijn ondergebracht staat te gebeuren, omdat er tot op heden geen juridisch sluitende overeenkomst is gesloten tussen de Centrale Bank van Suriname, de minister van Financiën enerzijds en de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV anderzijds, die de Bankiers Vereniging de zekerheid geeft, dat de valuta kasreserves nu in veiliger handen verkeren. De Surinaamse Bankiers Vereniging wil liever vandaag dan morgen een zogeheten ringfencing overeenkomst met de Centrale Bank sluiten en ondertekenen, om er zeker van te zijn, dat ook de voormelde 197 miljoen dollar die reeds uit de valutakasreserves op oneigenlijke wijze zijn gebruikt cq gejat, in harde valuta terug worden betaald aan de banken, omdat het gelden betreft die van de spaarders zijn. En juist voor wat betreft het sluiten en ondertekenen van een ringfencing overeenkomst komt er maar geen schot in. De laatste dagen werd er gemeld, dat men vanwege de Centrale Bank bereid is een deel van de kasreserves te ‘’ringfencen’’maar niet voor het gehele bedrag van 330 miljoen dollar, omdat als de moederbank dat wel zou toestaan, ze dan onmiddellijk voor wat betreft haar internationale reserves, negatief komt te staan. Een ander aspect waar niet over wordt gesproken is dat de Centrale Bank erop staat, dat in een eventuele overeenkomst met de Surinaamse Bankiers Vereniging een zogeheten ‘’vrijwaringsclausule’’ wordt opgenomen, die personen binnen de bank vrijwaren van strafvervolging mochten er in het Van Trikt schandaal meer lijken uit de kast komen vallen. De Bankiers Vereniging voelt niet veel voor een dergelijke vrijwaringsclausule. Waar vooral de commerciele banken op hameren is dat de Centrale Bank een schuldbekentenis tekent voor de 197 miljoen dollar aan valutakasreserves en termijndeposito’s die al zijn opgemaakt uit de kasreserves en die in goed vertrouwen bij de moederbank onder Van Trikt waren ondergebracht. Het regardeert namelijk geld van de gemeenschap waar de Centrale Bank nimmer aan had mogen komen voor met name valutainterventies en betaling van bijvoorbeeld een olierekening. Naar wij vernemen verzetten juist de drie directeuren binnen de Centrale Bank zich tegen een volledige ringfencing van de valuta kasreserves, omdat ze weten dat als zulks gebeurt, de Centrale Bank eigenlijk failliet is. De nieuwe governor van de Centrale Bank Maurice Roemer stelde op een onlangs gehouden korte bijeenkomst met de pers, dat hij zich afvraagt of de huidige wisselkoers van de SRD ten opzichte van de dollar nog wel als realistisch gezien kan worden. De opmerking van de governor kon naar de mening van velen worden gezien als een zinspeling op een komende devaluatie van de SRD. Een dergelijke afwaardering van de SRD, zal zeker verstrekkende consequenties hebben voor een ieder in deze gemeenschap en in het bijzonder voor de regeringspartij de NDP, omdat alle prijzen voor goederen en diensten naar schatting zeker 20 procent, de lucht in zullen schieten. De regering zal er dan ook alles aan doen om een dergelijke devaluatie, zo lang mogelijk uit te stellen. En terwijl de onzekerheid op het valutafront niet is afgenomen, zijn valutaspeculanten op de geldmarkt hard bezig de wisselkoersen dagelijks op te schroeven en is het een feit dat de US dollar niet of nauwelijks meer te krijgen is.