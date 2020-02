De governor van de Centrale Bank van Suriname Maurice Roemer heeft vandaag vertegenwoordigers van de pers meegedeeld, dat de bank een belangrijke stap heeft gezet met stakeholders, te weten: de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de ASFA, de Vereniging van Cambiohouders en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Deze vijf belangrijke organisaties zijn bij de Centrale Bank bijeengekomen om de valutamarkt/ wisselkoers die op dit moment door allerlei effecten naar een dermate hoogte is gestegen, te bespreken. De koers wordt volgens de governor zodanig beïnvloed door bepaalde mechanismen, dat dit slecht is voor de consument. De koopkracht van de consument komt onder druk door de effecten van de wisselkoersen. “ Wij allemaal die vandaag het overleg hebben gevoerd, zijn ervan bewust, dat we de consument nodig hebben voor de afzet, als het nu gaat om de bedrijven, banken en alle andere instellingen. We moeten met zijn allen proberen de koopkracht van de Surinaamse dollar (SRD) voor de consument helpen verdedigen”, aldus Roemer. Ook zei de governor, dat er heel veel redenen zijn die ten grondslag liggen aan de stijging van de wisselkoersen, maar de stakeholders hebben zich toegelegd op de factoren die zij in de hand hebben, om na te gaan, op welke wijze zij een dempende werking op de wisselkoers tot stand kunnen brengen. De governor wil een dempende werking, om zo te kunnen komen tot een wisselkoers, die in ieder geval de weg vrijmaakt naar een lagere prijs, dan de prijs die nu tot stand is gekomen. “De koers is tot stand gekomen door irrationele omstandigheden en inefficiënties”, zegt Roemer. Dit wil de governor bereiken door het mechanisme van vraag en aanbod beter te kunnen beheersen. Vandaag heeft de governor ook bekend gemaakt dat de stakeholders eens zijn met deze aanpak en zij zullen meewerken om de wisselkoers naar een rationeel niveau te brengen.