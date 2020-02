Aruba, heeft vermoedelijk de grootste drugsvangst gedaan aan verdovende middelen in de geschiedenis van het eiland. De drugs werden gisteren, 25 februari in beslag genomen op het vrachtschip ARESSA. De Arubaanse autoriteiten hebben hierbij 5000 kilo cocaïne in beslag genomen aan boord van een vrachtschip met be-stemming Griekenland en arresteerden verschillende bemanningsleden op verdenking van drugshandel. Het vrachtschip, vertrok be-gin februari vanuit Su-riname, legde vervolgens aan in Guaranao in Venezuela en was op weg naar Thessaloniki in Griekenland. Het schip werd onderschept in internationale wateren en vervolgens opgebracht nadat de drugs waren gevonden. Bron: https://www.maritimebulletin.net/2020/02/26/largest-drug-bust-in-aruba-history-ship-crew-arrested-russian-trace/