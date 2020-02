De Radiologie-polikliniek van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in het MDBC-gebouw, is vandaag na een restauratie wederom op symbolische wijze opengesteld. Het weer openstellen is mede mogelijk gemaakt door Staatsolie. Het realiseren van de grote- en nu gekoelde ruimte van de radiologie, heeft bijkans USD 65.000 gekost. Ook is de afdeling aantrekkelijker gemaakt voor kinderen, zodat die zich op hun gemak kunnen voelen. Verder heeft de kliniek nieuwe apparatuur ontvangen. Giovanni Manhoef van het AZP ging voor in het inzegeningsgebed, en stelde dat deze schenking gekoesterd moet worden. Ook het medisch hoofd Radiologie, Ishwardat Thakoer, bedankte Staatsolie voor deze schenking. “Ik richt mijn dank aan een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd. Mijn dank gaat ook uit naar de mensen achter de schermen, vooral de mensen van de PR-afdeling”, zegt Thakoer. De Corporate Commucation Manager van Staatsolie, Enid Bergval, stelt dat Staatsolie zich inzet voor de ontwikkeling van Suriname. De algemeen directeur van het AZP Claudia Marica-Redan, zei verheugd te zijn met deze stap. “Ik ben verheugd met deze stap, dit is een nieuwe stap vooruit. Ik ben ontzettend trots over de instelling”, stelde Redan. Volgens haar is optimale zorg een ‘must’, en is daarom noodzakelijk dat de omgeving stabiel en comfortabel is. Ook zegt Redan dat er per jaar meer dan 100.000 gevallen zijn, waarvoor de afdeling radiologie moet worden ingezet. Tenslotte gaf ze aan dat Staatsolie meerdere projecten van het AZP heeft gefinancierd.