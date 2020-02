Een deel van de Surinaamse gemeenschap gedenkt morgen 25 februari 40 jaar staatsgreep, al enige tijd omgedoopt in ‘Dag van de vernieuwing en de Revolutie’, 40 jaar wordt dit gebeuren gevierd door de regering Bouterse. Op deze dag grepen president Desiré Bouterse en Roy Horb samen met veertien andere sergeanten (groep van 16) de staatsmacht in Suriname. Naar aanleiding hiervan zegt VHP-parlementariër Riad Nurmohamed in gesprek met De West aan dat De Nationale Democratische Partij (NDP) de zogenaamde revolutie als een bezinnings dag zou moeten nemen. “De grote spandoeken die geplaatst zijn met het beeld van president Bouterse in verband met 40 jaar revolutie, is een hele grote misleiding van het volk”, zegt de parlementariër. Volgens de wetgever heeft het volk niets geleerd van de revolutie. “Noch de jongeren noch de ouderen hebben iets geleerd van de “revolutie”. Integendeel heeft de zogenaamde revolutie mijn hele leven en toekomst vernietigd”, benadrukt Nurmohamed. Hij is van mening dat de revolutie alleen maar gezorgd heeft voor leed en de misstanden, die ze heeft veroorzaakt. Volgens hem heeft niemand de militairen met Bouterse als leider het recht gegeven om een revolutie te ontketenen. Hierdoor werden de rechten van het volk helemaal geschaad. “Het was niet de bedoeling moorden te plegen en gebouwen plat te praten.” De parlementariër zegt echter dat NDP dit allemaal nu goed praat, terwijl de revolutie geen enkel mens en maatschappij in beschouwing had. “Ze heeft ons alleen maar onheil gebracht, maar het wordt toch groot gevierd door deze regering”, stelde Nurmohamed. Volgens hem is het dezelfde trend, die zich in elk land voordoet, waar revolutie is gepleegd. Ook zegt de parlementariër, dat de naakte waarheid van de revolutie, uit de geschiedenis boeken is gehaald, omdat men zo trots erop is. Volgens hem moet men de geschiedenis van de revolutie in een juist perspectief plaatsen. “Als men zo trots is op de revolutie, zou men weer alle foto’s van de moorden en de branden die zijn gepleegd moeten publiceren. De NDP zou ook een waarachtig boek moeten schrijven, als zij zo trots is. Volgens Nurmohamed zal de VHP wel een boek hierover schrijven. “Ook de jongeren op de universiteit en de middelbare scholen dietegen de”revo” waren en die voor zichzelf opkwamen, hebben slaag moeten incasseren van de militairen”, zegt Nurmohamed. Volgens hem treedt Suriname weer in herhaling van dezelfde geschiedenis. “Men wordt omgekocht, prijzen worden verhoogd en er vinden wederom mensenrechtenschendingen plaats. “Wij zijn nu beland in een ernstige economische crisis met verregaande sociale gevolgen. Maar het volk betaalt het gelag van een desastreus gevoerd regeringsbeleid.” “Dezelfde regering met Bouterse als president, heeft het volk alleen maar schulden en armoede bezorgd”, zegt Nurmohamed. Tot slot geeft Nurmohamed aan, dat het staatshoofd dezelfde fout van de revolutie niet kan maken in deze tijd. “Wij leven nu in een democratische staat en het volk heeft hem al door. Het volk is niet meer bang”, aldus Nurmohamed. 40 jaar geleden vond er in Suriname een illegale afzetting van de regering Henck Arron(Front), door middel van een staatsgreep( coup) grepen militairen onder leiding van Bouterse de macht in Suriname.