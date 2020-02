Onderzoekers aan de KU Leuven in België hebben ontdekt dat een bestaand geneesmiddel tegen malaria werkt tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus 2019-nCoV wordt veroorzaakt. Dit blijkt uit testen die artsen in China hebben uitgevoerd, meldt een Nederlandse bron NU.nl. Het gaat om het middel chloroquine, dat sinds 1934 op de markt is. Experts van het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie hadden maandag goed nieuws; het middel werkte. Patiënten in China die een week chloroquine toegediend kregen, vertoonden minder koorts, hadden een verbeterde longfunctie en waren sneller weer virusvrij en genezen, aldus de KU. “Ik ben namelijk heel erg blij met dit nieuws”, zegt doctor Wim Bakker in gesprek met De West. Bakker benadrukt dat dit middel ook goedkoop en makkelijk is te maken. Volgens Bakker moet er nu gekeken worden hoe en waarom het virus door middel van chloroquine geneutraliseerd kan worden. “Dit middel kan een effectieve tegenwerking hebben bij longontsteking en het helpt bij de ademhaling van de patiënten ”, stelt Bakker. Ook kan het volgens hem ervoor zorgen, dat het het virus helemaal doodt. Bakker benadrukt dat het middel veel meer doet dan alleen de symptomen van het virus bestrijdt. Volgens Bakker moeten wij nooit gelijk één wetenschapper maar geloven, “Maar als meerdere wetenschappers hetzelfde resultaat hebben bij hun onderzoek, kunnen wij zeker weten dat het middel 100 procent werkt. Maar overall is dit wel heel goed nieuws”, aldus Bakker. Hij is voorts van mening dat chloroquine eenvoudig in grote hoeveelheden kan worden geproduceerd. De Belgische professor Marc Van Ranst ontdekte in 2004 al dat het middel werkte tegen SARS, dat ook een coronavirus is. Vervolgens wilde hij weten, of het middel ook zou werken tegen COVID-19. In tien ziekenhuizen in Peking, Hunan en Guang-dong is chloroquine de afgelopen periode getest op patiënten met COVID-19. Tot op heden konden artsen alleen de symptomen van het virus bestrijden. Dat chloroquine werkt tegen coronavirussen werd in 2004 al ontdekt door Belgische onderzoekers. “Het kan wereldwijd een impact hebben op de antivirale behandeling van patiënten met dit nieuwe coronavirus.”