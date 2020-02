De voordracht van ex-bankdirecteur, Sigmund Proeve, voor de functie van Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft de afgelopen week voor onrust binnen de gemeenschap en deel van de Bankwereld gezorgd. Proeve heeft zich inmiddels teruggetrokken. Naar verluidt beweerde notaris Carlo Jadnanansingh dat er volgens de bankwet niets mis was met de voordracht van Proeve voor de functie van governor. Julian With, criticus en schrijver, reageerde hierop vrijdag 14 februari in het radioprogramma ABC Actueel. “Deze notaris is geen domme man, maar zijn redenering is zeer ondeugdelijk. Ik verdenk hem daarom van het smeren van stroop op de lippen van de president, zodat hij toegang kan krijgen tot diens innercirkel”, zegt With. Volgens hem is Jadnanansingh intelligent genoeg om te weten, dat Proeve de meest ongeschikte kandidaat is in Suriname voor deze functie. Ook zegt With dat zelfs de bankiersvereniging tegen de voordracht van Proeve was. “Zouden deze mensen onbekend zijn met de bankwet? Het bevreemdt mij dat meester Jadnanansingh niet kan begrijpen, dat zo een man niet geschikt is voor de functie van governor”, zegt With. Volgens With kon Jadnanansingh niet op basis van de vrijspraak in hoger beroep volhouden dat er niets mis was met de voordracht. “De president laat met deze voordracht ook doorschemeren, dat hij lak heeft aan de verontwaardiging vanuit te samenleving”, zegt With. Ook vraagt With zich af, hoe het mogelijk is dat niemand de president ontraden heeft, Proeve voor te dragen. Echter geeft With aan dat de uitspraak van de president over het droppen van de koers bedrog is. “Waarom herhaalt de president deze beloftes, waarvan hij weet dat hij die niet zal kunnen nakomen? Onbegrijpelijk allemaal”, aldus With.