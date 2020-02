Het is u vast niet ontgaan: de prijzen van een aantal levensmiddelen zijn gestegen. Dit houdt direct verband met de stijging van de wisselkoers die inzette na de kwestie Centrale Bank. Niet alle prijzen zijn verhoogd, een beetje slimme winkelier weet dat een dergelijke actie ervoor zorgt dat de verkoop drastisch daalt. Veel producten zijn dus niet verhoogd, maar een aantal producten zijn in sommige winkels, flink in prijs gestegen. Zo betaalde Keerpunt in een bepaalde supermarkt voor een potje oploskoffie geen SRD 20, maar SRD 24. Vier SRD, dat voel je wel, vooral als meerdere producten duurder zijn geworden. Een paar luttele aankopen slaan al een gat in het huishoudbudget. Bij velen is het boodschappenmandje dan ook steeds minder gevuld. Reshma Mangre, voorzitter van de onderwijsbonden BvL/ALS, vindt dat de salarissen van de leerkrachten verhoogd moeten worden. ‘’Sommigen worden zelfs ziek door de stress, omdat zij niet meer uitkomen’’, zei Mangre gisteren op een persconferentie. Meer groepen willen een salarisverhoging. Begrijpelijk, want niemand wil een week nadat hij zijn salaris heeft ontvangen, de bodem van zijn portemonnee zien. Bij velen is het salaris al binnen een week op en dan zijn er nog drie weken te gaan. Dat zorgt voor spanningen en onvrede en die hebben weer hun weerslag op relaties, die komen daardoor onder druk te staan. Toch hoeft een salarisverhoging niet de oplossing te zijn. Krijgt een groot deel van de bevolking een verhoging, dan zullen de prijzen direct stijgen. Niet een paar prijzen, maar alle prijzen van goederen en diensten. Gevolg is dat er in feite niet meer gekocht kan worden dan voor de verhoging, de situatie kan zelfs nog slechter worden. Afgelopen woensdag had het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, een gesprek over de kwestie van de recente prijsverhogingen met de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname, WOVS, en de Chinese United Assocation, SCUA. Uit het gesprek is naar voren gekomen, dat prijsverhogingen die niet verantwoord kunnen worden, teruggedraaid moeten worden. De regering wil ook de swap-deal met China versneld doorvoeren. Die houdt in dat importen vanuit China betaald kunnen worden in SRD en uitgekeerd in de Chinese munteenheid. Volgens het ministerie zal dit de druk op de dollarkoers verlichten. Het ministerie streeft ernaar om samen met de twee organisaties, de prijzen beheersbaar te houden. Hoe zij dat willen doen, is niet helemaal duidelijk. Vast staat dat zo lang er geen rust is bij de Centrale Bank, er sprake zal zijn fluctuerende wisselkoersen en dus ook van prijsstijgingen – of ze nu wel of niet verantwoord zijn.