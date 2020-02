De VHP heeft op dinsdag 11 februari in het kader van haar ‘Birti Taki’, vergaderd met de Braziliaanse gemeenschap aan de Amatstraat. De groep heeft zelf deze Birti Taki georganiseerd. De meeste van deze Brazilianen werken in verschillende sectoren, waaronder de goudsector. Verschillende sprekers hebben het woord gevoerd op deze goed bezochte vergadering. Grachelle Sluisdom, aspirant-DNA-kandidaat, zei blij te zijn dat deze Brazilianen gekozen hebben om hier te blijven en te werken om de groei van de economie te stimuleren. Cedric van Samson, eveneens aspirant-DNA-kandidaat, vindt het belangrijk dat de Brazilianen die hier in de verschillende branches werken waaronder de slagerijen, hard werken. En de bedrijven waar deze Brazilianen werken, promoot hij in zijn radioprogramma. Hij zegt dat wij ervoor moeten zorgen dat veiligheid gegarandeerd wordt, ook van die Brazilianen. DNA-lid Krishna Mathoera, gaf aan dat de Brazilianen ook de kans moeten krijgen een beter bestaan op te bouwen, een goed leven te hebben, wat de reden ook is dat ze hier zijn. Economisch, armoede, politiek, veiligheid, het maakt niet uit, ze zijn hier, zij willen het ook beter hebben en wij zijn een partij die daar respect voor heeft. Wij als partij, waarborgen de mensenrechten, dat is een van de basisvoorwaarden waar de VHP voorstaat, de mensenrechten. VHP-ondervoorzitter Asis Gajadien, gaf aan dat als we praten over de Braziliaanse gemeenschap, dan praten we over ondernemers, of het nu in de stad of binnenland is. Zonder ondernemers kan je een land als Suriname niet tot ontwikkeling brengen. Wanneer wij als partij ons programma maken en presenteren, dan is de betrokkenheid van ondernemers van eminent belang. VHP-voorzitter Chan Santokhi, benadrukte dat we nu allemaal staan voor een grote uitdaging en die uitdaging is kiezen voor het land wat het nu is of kiezen voor een land waar we allemaal gelukkig en veilig kunnen wonen. De VHP-leider gaf voorts aan dat Suriname een heel rijk land is, we hebben goud, bauxiet, olie, diamant, we behoren tot het Amazonebos, we hebben zuurstof, agrarische sector, prachtige cultuur aan diversiteit, verschillende bevolkingsgroepen en dit is de rijkdom van Suriname. De Brazilianen dragen ook bij tot onze rijkdom, maar met zoveel rijkdom worden we elke dag armer, die koers blijft maar elke dag stijgen vanwege het wanbeleid. En alsof dat niet genoeg erg is, hebben ze ons geld van de bank gestolen waar wij samen ons geld gespaard hadden. Moet dit zo doorgaan? Nee, het moet anders, er moet een prudent beleid komen. Wij van de VHP gaan ervoor zorgen dat alle personen die in Suriname wonen, ook de Brazilianen, een goed leven hebben. Laat iedereen de ruimte krijgen om te investeren, laat ondernemerschap de kans krijgen om te ondernemen in Suriname. We nodigen alle Brazilianen uit om te investeren in Suriname. We willen een goed investeringsklimaat scheppen en dat is het beleid van de VHP. Dit maakt de VHP bekend in een persbericht.