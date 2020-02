Volgens Abop-parlementariër Edward Belfort, is het een goede ontwikkeling dat de oud-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, is aangehouden. In het actualiteitenprogramma Magazine4 van donderdag 6 februari, zei Belfort dat het van eminent belang is dat Van Trikt vertelt wie er allemaal betrokken zijn geweest bij het verdwijnen van de kasreserves. “De gemeenschap wil weten van wie het plan is gekomen, wie achter dit plan zitten en wie allemaal hebben meegewerkt. Zij willen ook exact weten hoeveel er is verdwenen”, zei Belfort. Hij gelooft niet dat alleen Van Trikt betrokken is geweest in deze zaak. “Ook de vicepresident moet aan de tand gevoeld worden in deze zaak. Robert moet nu inzien dat hij in de problemen zit en namen beginnen te noemen”, zei Belfort. Volgens hem is het verdwijnen van de kasreserves de grootste bankroof aller tijden in Suriname. Ook zegt hij dat minister Gillmore Hoefdraad en president Desiré Bouterse, een grote rol spelen in dit schandaal. “Eenmaal Van Trikt als verdachte is aan gehouden, moeten we meer weten over deze zaak. De president moet in het parlement uit komen geven, niet daarbuiten op een persconferentie. In het parlement zijn de vertegenwoordigers van het volk”, zei Belfort. Volgens Belfort moet Van Trikt niet langer zwijgen. ‘’Als hij begint te praten, zal er duidelijkheid komen’’, zegt hij.