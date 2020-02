De afgelopen dagen hebben veel bedrijven en ondernemers, de prijzen van hun producten verhoogd, omdat de grondstoffen die zij gebruiken voor hun producten in dollars moeten worden betaald, waardoor zij afhankelijk zijn van de koers. Ook Fernandes Ver-koopmaatschappij N.V. heeft vanwege de fluctuerende USD-koers, de prijzen van softdrinks aangepast. De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suri-name (AKMOS), Sham Binda, om een reactie gevraagd, zegt dat Suriname voor een deel is gedollariseerd. ‘’Dat wil zeggen dat de meeste prijzen van onze producten door de dollarkoers worden bepaald’’, zegt Binda. Volgens hem is er een wet dat men burgers niet mag verplichten in US-dollars te betalen. “Zolang er een schaarste is aan US-dollars, zal de koers fluctueren. Om de koers omlaag te krijgen, zal er eerst een overschot aan vreemde valuta moeten zijn.’’ De huidige situatie kan volgens hem gelinkt worden aan de jaren tachtig, waarbij onze munt zwaar gedevalueerd was. Volgens Binda kan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, ook niet veel hieraan doen. “Er zijn duizenden winkels, het ministerie kan niet naar alle winkels om te controleren. Wat de bevolking eigenlijk zou kunnen helpen, is een salarisverhoging”, zegt Binda. Hij zegt dat de koers momenteel kunstmatig is gedropt en hoopt dat het niet verder stijgt.