“De wisselkoers heeft impact op een ieder en er zullen nog meer tekorten ontstaan die de overheid probeert op te heffen door allerlei koersverhogingen door te voeren”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland aan de krant. De kosten voor levensonderhoud zullen volgens hem steeds hoger worden door de maatregelen van de overheid waarmee het volk belast wordt. “De koersontwikkeling is afhankelijk van het vertrouwen dat moet zijn bij het volk. Wij zien dat winkeliers en ondernemers geen controle meer kunnen bijhouden van de prijzen”, aldus Rusland. Volgens de NPS-voorzitter zal de koersinstabiliteit alleen maar voor verwarring en onrust zorgen bij de handel. “Men gaat dan blijven zitten met de producten die niet verkocht zijn. Dit is een groot verlies voor deze ondernemers, ze moeten ook letten op hun uitgaven’’, zegt Rusland. De importeurs hebben een bepaalde rol in deze gemeenschap, zij zorgen ervoor dat winkels over goederen kunnen beschikken, zodat de consument deze kan kopen. De wisselkoers heeft volgens Rusland dan ook een enorme impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. “De winkeliers en ondernemers kunnen onmogelijk de prijzen in de winkels in een directe verhouding met de wisselkoers aanpassen”, zegt hij. Dit zal volgens Rusland voor andere problemen zorgen waarbij de verkopen plotseling met vele procenten kunnen dalen, maar uiteindelijk zullen de prijzen in de winkels aangepast moeten worden. Rusland is van me-ning dat de druk op de samenleving hierdoor nog meer toeneemt. ‘’De winkeliers kunnen niet als zodanig prijsverhogingen doorvoeren, omdat zij dan komen te zitten met hun producten. Men zal dan door de hoge koersen minder importen en ook minder kopen’’, zegt hij. Over de persconferentie die president Desiré Bouterse gisteren hield in het Presidentieel Paleis, zei Rusland dat de president op de eerste plaats in De Nationale Assemblee (DNA) een verklaring moet komen geven. ‘’In DNA moet de president uitleggen waarvoor al dat geld van de kasreserve is ge-bruikt. Maar de president is geen enkele keer komen opdagen.” Volgens Rusland heeft de president DNA de afgelopen tien jaar altijd vermeden.