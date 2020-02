Het is tot nog toe niet duidelijk wie opdracht heeft gegeven om interventies te plegen met kasreservemiddelen. Het is wel een feit dat het geld is gebruikt voor interventie, hetgeen niet had moeten gebeuren. Noch regeringscommissaris Vijay Kirpalani noch president Desiré Bouterse, kon aangeven wie hiertoe de opdracht heeft gegeven. Er is in totaal 197 miljoen USD van de banken gebruikt voor interventies. Het gaat om 100 miljoen USD vreemde valuta kasreserve en 97 miljoen USD termijndeposito. De kasreservemiddelen zijn gebruikt voor interventies waaronder oliebetalingen, babymelk, voedingspakketten en andere zaken. “Dat mocht niet gebeuren. Middelen onder kasreserve moeten uitsluitend belegd worden in conservatieve monetaire instrumenten. Men mag niet aan deze middelen gaan”, zei Kirpalani. Op de vraag door wie de interventie is gepleegd, is er geen duidelijke antwoord gegeven.

Kirpalani gaf aan dat de interventie niet in opdracht van de regering was en dat de minister van Financiën verrast was toen de kwestie aan de orde kwam. Hoewel dit niet mocht gebeuren, zei Kirpalani dat het geld niet vervreemd is of dat er fraude is gepleegd. “Het geld is niet vervreemd, bij interventie krijgt de Centrale Bank de tegenwaarde in SRD terug”, legde Kirpalani uit. Kirpalani gaf verder aan, dat interventie geoorloofd is als er een tijdelijke verstoring is in de economie, maar de structuur wel goed is. “De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het monetair beleid. Als je interventie pleegt wanneer er geen sprake is van een verstoring, maar een structureel probleem, dan ga je je deviezen aantasten. We kunnen dan de symptomen bestrijden, maar de hoofdoorzaak moet aangepakt worden. We moeten onze inkomsten en onze capaciteit verhogen”, aldus Kirpa-lani. Er is volgens hem gesproken over wetgeving waardoor investeringen makkelijker kunnen plaatsvinden om de zaken op te bouwen. “We beseffen dat het maandelijks fiscaal tekort van ongeveer 390 miljoen per maand moet worden geadresseerd, de verdiencapaciteit van de economie moet worden verbeterd en de beslaglegging op de 19.5 miljoen euro, moet worden opgeheven.”

Met de banken is overeengekomen dat zij 330 miljoen USD, inclusief goud overmaken naar een ringfence account. “De banken geven dat als lening terug en de staat moet dat in acht jaar terugbetalen”, zei Kirpalani. De middelen zijn bij de Centrale Bank en worden gezamenlijk be-heerd. Als alles goed is, zal de regering maandag de nieuwe governor aankondigen. De Bankwet geeft de governor onbeperkte bevoegdheid. Hij hoeft dus met niemand af te stemmen. “Dit is verkeerd en mag niet meer gebeuren”, zei Kirpalani. Dit is ook de reden waarom de Raad van Commissa-rissen niet vooraf kon weten dat er iets mis was. Zaken komen pas later aan het licht. Kirpalani benadrukte dat de kwestie van Van Trikt ook niets te maken heeft met de kasreserve, maar strikt de aankoop van de auto’s en de contracten met Clairefield en Orion betreft.

door Priscilla Kia