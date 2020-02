Gisteravond is de Telesur zaalvoetbal play-offs finale van start gegaan in de Nationaal Indoor Sporthal (NIS). Met een goed opgekomen publiek was ZV ALL-Stars ongetwijfeld publieksfavoriet, maar op het veld was het weer een andere ervaring voor de jongens van coach Weewee. Zoals gewoonlijk is ZV ALL-Stars met een sterke verdediging gestart, maar dat mocht niet baten bij de gedisciplineerde jongens van The Lions. Al in de derde speelminuut gaf Mengalfio Ceder van The Lions, een voorsprong aan zijn club. Twee minuten daarna wist Vangellino Sastromedjo de voorsprong te verdubbelen, 2 – 0. Na een blunder van The Lions nam Pita Roche van ZV ALL-Stars een soloactie en plaatste de bal in het net van doelman Ronny Aloema. In de beginfase van de tweede helft heeft The Lions het team van ZV ALL-Stars geen kans gegeven om te voetballen. Alles wat de klok tikte, was The Lions. Binnen de eerste 5 minuten van deze helft, gleed Sastromedjo met de bal in het doel van doelman 321 en bracht de stand naar 3 -1. Iveraldo Pengel maakte geen fouten bij het nemen van een directe vrije trap op afstand van 18 meter en bracht de stand op 3 – 2. Door het doelpunt van Pengel kregen spelers en toeschouwers weer het geloof dat ht eindzege de kant van ZV ALL-Stars op zou gaan. ZV ALL-Stars werd door Gillian Maatrijk afgestraft met een tegen doelpunt na onoplettendheid van de verdediging. Coach Bryan WeeWee van ZV ALL-Stars die teleurgesteld is geeft aan dat er concentratie gebrek en over enthousiasme een grote rol heeft gespeeld bij zijn jongens. “De druk was groot op de jongens en ze hebben ook nauwelijks rusttijd gehad naar de finales toe”, aldus Weewee. Coach Stanley Lamsberg van The Lions, zegt niet helemaal tevreden te zijn. ”Er is werk aan de winkel. Wij hebben heel veel kansen gehad, maar niet alles kunnen scoren. Wij gaan sowieso daaraan moeten werken om goed opgebouwde aanvallen goed afteronden.’’ Verder geeft coach Lamsberg aan, dat The Lions zich goed heeft voorbereid op het speelsysteem van ZV ALL-Stars. De game twee van de finale vindt aanstaande dinsdag plaats in de Nationaal Indoor Sporthal (NIS).